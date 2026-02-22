В Иране назвали дату непрямых переговоров с США, пишут СМИ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Новый раунд переговоров по ядерному досье между Ираном и США может пройти в марте, пишет Reuters.
Собеседник агентства отметил, что у сторон различаются взгляды по поводу масштабов и механизма возможного снятия американских санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. По его словам, Тегеран мог бы всерьез рассмотреть комбинацию таких мер, как экспорт части запасов высокообогащенного урана, снижение его чистоты и создание регионального консорциума по обогащению, но при этом должно быть признано право ИРИ на мирное обогащение.
Чиновник добавил, что Иран не передаст контроль над своими нефтяными и минеральными ресурсами, но американские компании всегда могут в качестве подрядчиков принимать участие в разработке углеводородного сырья и газовых месторождений.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Президент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Второй раунд дискуссий прошел 17 февраля в Женеве. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
На прошлой неделе Трамп заявил, что если Иран откажется от сделки, Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для республики.
