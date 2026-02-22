Рейтинг@Mail.ru
В Иране назвали дату непрямых переговоров с США, пишут СМИ
11:48 22.02.2026 (обновлено: 13:45 22.02.2026)
В Иране назвали дату непрямых переговоров с США, пишут СМИ
В Иране назвали дату непрямых переговоров с США, пишут СМИ
Новый раунд переговоров по ядерному досье между Ираном и США может пройти в марте, пишет Reuters. РИА Новости, 22.02.2026
В Иране назвали дату непрямых переговоров с США, пишут СМИ

Рейтер: в Иране заявили, что ожидают непрямые переговоры с США в начале марта

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Новый раунд переговоров по ядерному досье между Ираном и США может пройти в марте, пишет Reuters.
"Непрямые переговоры между Ираном и США (ожидаются. — Прим. ред.) в начале марта, возможность достижения промежуточной сделки существует", — говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
США уже зарабатывают на войне с Ираном
Вчера, 08:00
Собеседник агентства отметил, что у сторон различаются взгляды по поводу масштабов и механизма возможного снятия американских санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. По его словам, Тегеран мог бы всерьез рассмотреть комбинацию таких мер, как экспорт части запасов высокообогащенного урана, снижение его чистоты и создание регионального консорциума по обогащению, но при этом должно быть признано право ИРИ на мирное обогащение.
Чиновник добавил, что Иран не передаст контроль над своими нефтяными и минеральными ресурсами, но американские компании всегда могут в качестве подрядчиков принимать участие в разработке углеводородного сырья и газовых месторождений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Бить нельзя отменить: Трамп не хочет открывать ящик Пандоры
21 февраля, 08:00

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Второй раунд дискуссий прошел 17 февраля в Женеве. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
На прошлой неделе Трамп заявил, что если Иран откажется от сделки, Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
От войны не уйти: России и ее друзьям придется драться вместе
20 февраля, 08:00
 
