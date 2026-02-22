Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал, когда станет возможно возобновление рейсов на Кубу - РИА Новости, 22.02.2026
17:48 22.02.2026
Минтранс рассказал, когда станет возможно возобновление рейсов на Кубу
Минтранс рассказал, когда станет возможно возобновление рейсов на Кубу - РИА Новости, 22.02.2026
Минтранс рассказал, когда станет возможно возобновление рейсов на Кубу
Возможность возобновления рейсов из России на Кубу будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками в страну авиакеросина, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T17:48:00+03:00
2026-02-22T17:48:00+03:00
в мире
россия
куба
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
куба
в мире, россия, куба, министерство транспорта рф (минтранс россии)
В мире, Россия, Куба, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс рассказал, когда станет возможно возобновление рейсов на Кубу

Минтранс: возобновление рейсов из РФ на Кубу обсудят после нормализации ситуации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Возможность возобновления рейсов из России на Кубу будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками в страну авиакеросина, сообщил Минтранс РФ.
"Возможность возобновления рейсов будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками в страну авиакеросина", - говорится в сообщении ведомства.
Самолеты в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Минтрансе сообщили, сколько человек перевезли с Кубы на вывозных рейсах
Вчера, 17:38
 
В миреРоссияКубаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
