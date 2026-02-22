https://ria.ru/20260222/reysy-2076105337.html
Минтранс рассказал, когда станет возможно возобновление рейсов на Кубу
Возможность возобновления рейсов из России на Кубу будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками в страну авиакеросина, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T17:48:00+03:00
в мире
россия
куба
министерство транспорта рф (минтранс россии)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
