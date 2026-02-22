https://ria.ru/20260222/ramadan-2076061234.html
Туристам рассказали, как себя вести в Турции во время Рамадана
Туристам рассказали, как себя вести в Турции во время Рамадана
Бёгюрджю: туристам в Турции стоит проявить уважение к постящимся в Рамадан
СТАМБУЛ, 22 фев - РИА Новости, Заман Рамазанов. Туристам в Турции рады во время месяца поста Рамадан так же, как и всегда, от них не ожидается соблюдения поста, но стоит проявить уважение к постящимся в "консервативных" районах, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю.
"Никто не ожидает, что туристы тоже будут поститься. В популярных среди туристов районах можно пить воду днем. Главное – не делать это демонстративно. Советуется проявлять уважение и воздержаться от употребления пищи и напитков рядом с мечетями или в полностью "консервативных районах". Местные жители беспокоить не будут, но могут посмотреть на вас неодобрительно", - отметил эксперт.
Он посоветовал днем для употребления пищи и напитков выбирать закрытые помещения – рестораны, кафе, торговые центры, отели. "Будьте внимательны возле мечетей, особенно вечером ближе к разговению (после заката)", - посоветовал Бёгюрджю.
По его словам, стоит быть аккуратными и в дороге, так как дорожное движение ближе к разговению становится более интенсивным.
"В целом Турция
к туристам давно привыкла, наше гостеприимство продолжается в том же темпе и в месяц Рамазан. Многие, осознав, что перед ними иностранный турист, относятся с пониманием. В целом какая-либо опасность отсутствует, но стоит проявлять уважение - тогда никаких проблем вы не испытаете", - пояснил эксперт.
В частности, отметил эксперт, "консервативными" в Стамбуле
считаются районы Фатих и Эюпсултан.
В 2026 году священный для мусульман месяц Рамадан начался с заходом солнца 18 февраля.