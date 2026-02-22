Рейтинг@Mail.ru
Туристам рассказали, как себя вести в Турции во время Рамадана
09:50 22.02.2026
Туристам рассказали, как себя вести в Турции во время Рамадана
Туристам рассказали, как себя вести в Турции во время Рамадана - РИА Новости, 22.02.2026
Туристам рассказали, как себя вести в Турции во время Рамадана
Туристам в Турции рады во время месяца поста Рамадан так же, как и всегда, от них не ожидается соблюдения поста, но стоит проявить уважение к постящимся в... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T09:50:00+03:00
2026-02-22T09:50:00+03:00
турция, стамбул, в мире, туризм
Турция, Стамбул, В мире, Туризм
Туристам рассказали, как себя вести в Турции во время Рамадана

Бёгюрджю: туристам в Турции стоит проявить уважение к постящимся в Рамадан

Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 фев - РИА Новости, Заман Рамазанов. Туристам в Турции рады во время месяца поста Рамадан так же, как и всегда, от них не ожидается соблюдения поста, но стоит проявить уважение к постящимся в "консервативных" районах, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю.
"Никто не ожидает, что туристы тоже будут поститься. В популярных среди туристов районах можно пить воду днем. Главное – не делать это демонстративно. Советуется проявлять уважение и воздержаться от употребления пищи и напитков рядом с мечетями или в полностью "консервативных районах". Местные жители беспокоить не будут, но могут посмотреть на вас неодобрительно", - отметил эксперт.
Верующий во время молитвы в мечети - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Исламская община России призвала помогать ближним в Рамадан
18 февраля, 17:18
Он посоветовал днем для употребления пищи и напитков выбирать закрытые помещения – рестораны, кафе, торговые центры, отели. "Будьте внимательны возле мечетей, особенно вечером ближе к разговению (после заката)", - посоветовал Бёгюрджю.
По его словам, стоит быть аккуратными и в дороге, так как дорожное движение ближе к разговению становится более интенсивным.
"В целом Турция к туристам давно привыкла, наше гостеприимство продолжается в том же темпе и в месяц Рамазан. Многие, осознав, что перед ними иностранный турист, относятся с пониманием. В целом какая-либо опасность отсутствует, но стоит проявлять уважение - тогда никаких проблем вы не испытаете", - пояснил эксперт.
В частности, отметил эксперт, "консервативными" в Стамбуле считаются районы Фатих и Эюпсултан.
В 2026 году священный для мусульман месяц Рамадан начался с заходом солнца 18 февраля.
Туристы в Египте - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Генконсульство в Хургаде дало советы российским туристам на период Рамадана
18 февраля, 01:11
 
ТурцияСтамбулВ миреТуризм
 
 
