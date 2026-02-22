https://ria.ru/20260222/pvo-2076141185.html
ПВО уничтожила 36 беспилотников над Россией
ПВО уничтожила 36 беспилотников над Россией - РИА Новости, 22.02.2026
ПВО уничтожила 36 беспилотников над Россией
Средствами ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск уничтожены 36 украинских БПЛА самолетного типа над несколькими областями России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T23:18:00+03:00
2026-02-22T23:18:00+03:00
2026-02-22T23:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336439_0:302:3071:2029_1920x0_80_0_0_afff4ac709c2740ef7686289e39ac02f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
москва
россия, белгородская область, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
