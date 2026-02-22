Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 36 беспилотников над Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 22.02.2026 (обновлено: 23:23 22.02.2026)
ПВО уничтожила 36 беспилотников над Россией
ПВО уничтожила 36 беспилотников над Россией - РИА Новости, 22.02.2026
ПВО уничтожила 36 беспилотников над Россией
Средствами ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск уничтожены 36 украинских БПЛА самолетного типа над несколькими областями России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
москва
россия, белгородская область, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила 36 беспилотников над Россией

Силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над Россией

Пост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Средствами ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск уничтожены 36 украинских БПЛА самолетного типа над несколькими областями России, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать второго февраля текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Белгородской области, шесть БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе четыре БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА - над территорией Воронежской области, пять БПЛА - над территорией Калужской области, два БПЛА - над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территориями Курской и Тверской областей", - говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала