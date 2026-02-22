https://ria.ru/20260222/pvo-2076132606.html
ПВО сбила БПЛА, летевший на Москву
ПВО сбила БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 22.02.2026
ПВО сбила БПЛА, летевший на Москву
Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T21:26:00+03:00
2026-02-22T21:26:00+03:00
2026-02-22T21:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336563_0:147:3076:1877_1920x0_80_0_0_9bd34d5fd87be023e8b29a123b41e38d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336563_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa4d9da943fa9e23ac75fe0e2d5d60d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
ПВО сбила БПЛА, летевший на Москву
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву