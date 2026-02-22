https://ria.ru/20260222/pvo-2076129387.html
Силы ПВО сбили 130 украинских беспилотников над Россией
Силы ПВО сбили 130 украинских беспилотников над Россией - РИА Новости, 22.02.2026
Силы ПВО сбили 130 украинских беспилотников над Россией
Силы ПВО сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T20:49:00+03:00
2026-02-22T20:49:00+03:00
2026-02-22T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
белгородская область
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
белгородская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, белгородская область, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Белгородская область, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили 130 украинских беспилотников над Россией
ПВО сбила 130 украинских БПЛА над российскими регионами