ПВО уничтожила 17 беспилотников над Калужской областью
Силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями четырех муниципальных округов Калужской области, на окраине Калуги и Обнинска, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 22.02.2026
Силы ПВО уничтожили 17 БПЛА над Калужской областью