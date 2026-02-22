Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 17 беспилотников над Калужской областью - РИА Новости, 22.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 22.02.2026 (обновлено: 19:13 22.02.2026)
ПВО уничтожила 17 беспилотников над Калужской областью
ПВО уничтожила 17 беспилотников над Калужской областью - РИА Новости, 22.02.2026
ПВО уничтожила 17 беспилотников над Калужской областью
Силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями четырех муниципальных округов Калужской области, на окраине Калуги и Обнинска, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 22.02.2026
калужская область, калуга, обнинск
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Калуга, Обнинск
ПВО уничтожила 17 беспилотников над Калужской областью

Силы ПВО уничтожили 17 БПЛА над Калужской областью

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор"
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями четырех муниципальных округов Калужской области, на окраине Калуги и Обнинска, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 15 беспилотников в регионе.
"Сегодня днем силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов, на окраине города Калуга и города Обнинска", - написал Шапша в Telegram-канале.
Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, обломок уничтоженного над территорией города Обнинска БПЛА повредил окно одного из муниципальных образовательных учреждений, пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьКалугаОбнинск
 
 
