ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Московский регион
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Московский регион - РИА Новости, 22.02.2026
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Московский регион
ВСУ около 18:00 предприняли уже вторую за день попытку атаки на Москву, к этому часу мэр столицы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 25 украинских БПЛА. РИА Новости, 22.02.2026
2026
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Московский регион
Силы ПВО сбили 25 летевших на Москву украинских дрона