ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Московский регион
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 22.02.2026 (обновлено: 23:43 22.02.2026)
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Московский регион
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Московский регион - РИА Новости, 22.02.2026
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Московский регион
ВСУ около 18:00 предприняли уже вторую за день попытку атаки на Москву, к этому часу мэр столицы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 25 украинских БПЛА. РИА Новости, 22.02.2026
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Московский регион

Силы ПВО сбили 25 летевших на Москву украинских дрона

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. ВСУ около 18:00 предприняли уже вторую за день попытку атаки на Москву, к этому часу мэр столицы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 25 украинских БПЛА.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он на платформе MAX.
Памятник дрону Баба Яга под Киевом - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Эксперт оценил стоимость уничтоженных дронов ВСУ "Баба-Яга"
21 февраля, 08:13
Всего на Московский регион направлялись 29 дронов. Первые из них начали сбивать около 15:00, затем попытки атаковать прекратились почти на два часа. Во всех столичных аэропортах вводили временные ограничения на полеты, сейчас их уже отменили.
Тем временем в течение дня российские средства ПВО сбили:
— 81 беспилотник — над Брянской областью;
— 26 БПЛА — над Белгородской;
— 17 дронов — над Калужской;
— по два — над Курской и Тульской;
— один — над Тверской.
Таким образом, к этому часу над российскими регионами уничтожили 158 вражеских целей.
ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
