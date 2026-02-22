ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Московский регион

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. ВСУ около 18:00 предприняли уже вторую за день попытку атаки на Москву, к этому часу мэр столицы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 25 украинских БПЛА.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он на платформе MAX

Всего на Московский регион направлялись 29 дронов. Первые из них начали сбивать около 15:00, затем попытки атаковать прекратились почти на два часа. Во всех столичных аэропортах вводили временные ограничения на полеты, сейчас их уже отменили.

Тем временем в течение дня российские средства ПВО сбили:

— 81 беспилотник — над Брянской областью;

— 26 БПЛА — над Белгородской;

— 17 дронов — над Калужской;

— по два — над Курской и Тульской;

— один — над Тверской.

Таким образом, к этому часу над российскими регионами уничтожили 158 вражеских целей.