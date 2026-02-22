https://ria.ru/20260222/pvo-2076084155.html
Силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника за шесть часов
Силы ПВО сбили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
брянская область
