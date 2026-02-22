Крутой рассказал, что Путин и Лукашенко обсудят на Высшем госсовете СГ

МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе запланированного на 26 февраля в Москве заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) сосредоточатся на тематике промкооперации, заявил глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой.

"Более 300 мероприятий (по реализации основных направлений социально-экономического развития Союзного государства были запланированы на прошедшие три года - ред.). Со слов (государственного секретаря СГ Сергея - ред.) Глазьева, выполнена половина. Но по ряду направлений есть просрочки. И поэтому президенты, наверное, сосредоточатся в первую очередь на этой тематике", - сказал Крутой в интервью телеканалу " Первый информационный ".

В качестве примера глава администрации президента Белоруссии привел совместные промышленные проекты, реализуемые предприятиями белорусского минпрома в рамках выделенного Москвой Минску кредита в объеме 105 миллиардов российских рублей.

"Двадцать семь интеграционных проектов. Выборка (средств - ред.) - только половина. И поэтому президенты хотят погрузиться (в эту тему и понять - ред.), что происходит, что мешает", - сказал Крутой.

Он напомнил, что также в повестке Высшего госсовета - тематика защиты внутреннего рынка Союзного государства.

"Будет подниматься тема такой структуры, как наш совместный комитет по стандартизации и качеству… Правительствами подготовлен соответствующий проект решения (Высшего госсовета - ред.), и руководители стран хотят все-таки понять, этот инструмент станет действенным, таким защитным барьером нашим, не только для того, чтобы подтянуть качество на пространстве Союзного государства, но и для того, чтобы где-то защититься от недобросовестной внешней конкуренции на наших рынках?" - рассказал глава администрации президента Белоруссии.

По его словам, лидеры Белоруссии и России также могут обсудить вопрос финансово-экономического обеспечения как нового инструмента подготовки союзных программ.