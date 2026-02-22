Рейтинг@Mail.ru
Крутой рассказал, что Путин и Лукашенко обсудят на Высшем госсовете СГ - РИА Новости, 22.02.2026
22:24 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/putin-2076136550.html
Крутой рассказал, что Путин и Лукашенко обсудят на Высшем госсовете СГ
Крутой рассказал, что Путин и Лукашенко обсудят на Высшем госсовете СГ - РИА Новости, 22.02.2026
Крутой рассказал, что Путин и Лукашенко обсудят на Высшем госсовете СГ
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе запланированного на 26 февраля в Москве заседания Высшего госсовета Союзного... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T22:24:00+03:00
2026-02-22T22:24:00+03:00
экономика
белоруссия
россия
москва
владимир путин
александр лукашенко
экономика, белоруссия, россия, москва, владимир путин, александр лукашенко
Экономика, Белоруссия, Россия, Москва, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Крутой рассказал, что Путин и Лукашенко обсудят на Высшем госсовете СГ

Крутой: Путин и Лукашенко на заседании СГ сосредоточатся на теме промкооперации

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе запланированного на 26 февраля в Москве заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) сосредоточатся на тематике промкооперации, заявил глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой.
"Более 300 мероприятий (по реализации основных направлений социально-экономического развития Союзного государства были запланированы на прошедшие три года - ред.). Со слов (государственного секретаря СГ Сергея - ред.) Глазьева, выполнена половина. Но по ряду направлений есть просрочки. И поэтому президенты, наверное, сосредоточатся в первую очередь на этой тематике", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Первый информационный".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко рассказал о проблемах перед заседанием Высшего госсовета СГ
16 февраля, 14:39
В качестве примера глава администрации президента Белоруссии привел совместные промышленные проекты, реализуемые предприятиями белорусского минпрома в рамках выделенного Москвой Минску кредита в объеме 105 миллиардов российских рублей.
"Двадцать семь интеграционных проектов. Выборка (средств - ред.) - только половина. И поэтому президенты хотят погрузиться (в эту тему и понять - ред.), что происходит, что мешает", - сказал Крутой.
Он напомнил, что также в повестке Высшего госсовета - тематика защиты внутреннего рынка Союзного государства.
"Будет подниматься тема такой структуры, как наш совместный комитет по стандартизации и качеству… Правительствами подготовлен соответствующий проект решения (Высшего госсовета - ред.), и руководители стран хотят все-таки понять, этот инструмент станет действенным, таким защитным барьером нашим, не только для того, чтобы подтянуть качество на пространстве Союзного государства, но и для того, чтобы где-то защититься от недобросовестной внешней конкуренции на наших рынках?" - рассказал глава администрации президента Белоруссии.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Россия и Белоруссия продолжат интеграцию для развития СГ, заявил Мишустин
9 февраля, 16:29
По его словам, лидеры Белоруссии и России также могут обсудить вопрос финансово-экономического обеспечения как нового инструмента подготовки союзных программ.
"На прошлом Высшем государственном совете было соответствующее поручение, что вот так, по накатанной, дальше формировать программы по заявительному, фактически, принципу, без оценки реальных итогов и достижений, уже дальше невозможно. На это просто нет ресурсов. И поэтому, если мы определяем приоритеты, то в отдельных отраслях - от микроэлектроники до фармацевтики и сферы медицины - то это должны быть живые проекты, которые действительно станут прорывными", - пояснил Крутой.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Глазьев назвал важную задачу Союзного государства
16 февраля, 23:14
 
ЭкономикаБелоруссияРоссияМоскваВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
