"Вести" рассказали о планах Путина на следующую неделю

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет коллегию ФСБ и примет участие в Форуме будущих технологий, также в его графике будут международные контакты и заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.
О планах главы государства на предстоящую неделю сообщается в Telegram-канале "Вести". Так, в понедельник, 23 февраля президент поздравит страну с Днём защитника Отечества и вручит государственные награды героям.
"Владимир Путин на неделе проведет традиционную коллегию ФСБ, где поставит задачи сотрудникам ведомства", - сообщается в Telegram-канале "Вести".
В президентском графике на неделю также есть Форум будущих технологий. Кроме того, российский лидер примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.
"На неделе глава государства также проведет другие международные контакты и оперативное совещание с членами Совбеза РФ", - указано в сообщении.
Патрушев поздравил военных с предстоящим Днем защитника Отечества
17 февраля, 10:25