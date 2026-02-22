"Вести" рассказали о планах Путина на следующую неделю

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет коллегию ФСБ и примет участие в Форуме будущих технологий, также в его графике будут международные контакты и заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

О планах главы государства на предстоящую неделю сообщается в Telegram-канале "Вести". Так, в понедельник, 23 февраля президент поздравит страну с Днём защитника Отечества и вручит государственные награды героям.

Белоруссии. В президентском графике на неделю также есть Форум будущих технологий. Кроме того, российский лидер примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России