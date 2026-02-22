Рейтинг@Mail.ru
Экс-подполковник СБУ рассказал о подготовке протестного ядра Майдана
04:37 22.02.2026 (обновлено: 08:44 22.02.2026)
Экс-подполковник СБУ рассказал о подготовке протестного ядра Майдана
Экс-подполковник СБУ рассказал о подготовке протестного ядра Майдана - РИА Новости, 22.02.2026
Экс-подполковник СБУ рассказал о подготовке протестного ядра Майдана
Ядром киевского Майдана стали десятки тысяч человек, которые с 1991 года прошли обучение и подготовку в различных западных НКО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2026
в мире, украина, киев, сша, василий прозоров, виктор янукович, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, США, Василий Прозоров, Виктор Янукович, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Экс-подполковник СБУ рассказал о подготовке протестного ядра Майдана

Прозоров: западные НКО с 1991 года готовили протестное ядро Майдана

Майдан. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ядром киевского Майдана стали десятки тысяч человек, которые с 1991 года прошли обучение и подготовку в различных западных НКО, сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Верховная рада Украины 22 февраля 2014 года приняла постановление, согласно которому президент Виктор Янукович не выполняет свои обязанности, и назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. Это стало итогом противостояния на киевском Майдане между сторонниками и противниками евроинтеграции, которое длилось около трех месяцев.
Государственный флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Азаров рассказал о сокращении численности населения Украины после "майдана"
02:36
"Департамент контрразведки СБУ составил 9 февраля 2014 года, то есть за десять дней до краха, документ о вопросах американского присутствия на Украине в период обострения социально-политической ситуации. Именно американского присутствия. И там контрразведчики приводили один интересный факт, что в своей работе американские спецслужбы опираются на колоссальное количество людей на Украине, которые с 1991 года прошли обучение и подготовку в различных некоммерческих организациях", — рассказал Прозоров агентству.
По словам экс-подполковника СБУ, НКО стали "кузницей кадров" для Майдана. Американские НКО предоставляли широкие возможности для сбора интересующей информации на Украине, а также сотни тысяч обученных людей, готовых выйти на улицы под необходимыми лозунгами.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Янукович в 2014 году мог арестовать зачинщиков "майдана", считает Азаров
Вчера, 17:47
"Задолго до Майдана Украина вошла в тройку основных получателей финансовой помощи от США. Представляете, сколько людей они нашли, обучили, промыли мозги, сделали своими агентами влияния. Это колоссальная пятая колонна внутри страны", — рассказал экс-подполковник СБУ. Кроме того, уже во время протестов по линии этих НКО в Киев приезжали иностранцы, кто имел опыт участия в подобных беспорядках.
"Иностранцы приезжали, я думаю, те, кто уже имел опыт подобных цветных революций. Они приезжали в роли лидеров ячеек", — подытожил Прозоров.
Двадцать первого ноября 2013 года в центре Киева начались акции протеста в ответ на решение властей приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В социальных сетях и СМИ эти события получили название "Евромайдан". Первоначально акции протеста протекали достаточно спокойно, впоследствии начались массовые акции, столкновения радикально настроенных оппозиционеров с правоохранителями. Спецназ забрасывали коктейлями Молотова, десятки правоохранителей были госпитализированы.
Украина: от Майдана до СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Украина: от Майдана до СВО
Вчера, 11:45
 
В миреУкраинаКиевСШАВасилий ПрозоровВиктор ЯнуковичСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
