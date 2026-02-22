МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ядром киевского Майдана стали десятки тысяч человек, которые с 1991 года прошли обучение и подготовку в различных западных НКО, сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Верховная рада Украины 22 февраля 2014 года приняла постановление, согласно которому президент Виктор Янукович не выполняет свои обязанности, и назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. Это стало итогом противостояния на киевском Майдане между сторонниками и противниками евроинтеграции, которое длилось около трех месяцев.

"Департамент контрразведки СБУ составил 9 февраля 2014 года, то есть за десять дней до краха, документ о вопросах американского присутствия на Украине в период обострения социально-политической ситуации. Именно американского присутствия. И там контрразведчики приводили один интересный факт, что в своей работе американские спецслужбы опираются на колоссальное количество людей на Украине, которые с 1991 года прошли обучение и подготовку в различных некоммерческих организациях", — рассказал Прозоров агентству.

По словам экс-подполковника СБУ, НКО стали "кузницей кадров" для Майдана. Американские НКО предоставляли широкие возможности для сбора интересующей информации на Украине, а также сотни тысяч обученных людей, готовых выйти на улицы под необходимыми лозунгами.

"Задолго до Майдана Украина вошла в тройку основных получателей финансовой помощи от США . Представляете, сколько людей они нашли, обучили, промыли мозги, сделали своими агентами влияния. Это колоссальная пятая колонна внутри страны", — рассказал экс-подполковник СБУ. Кроме того, уже во время протестов по линии этих НКО в Киев приезжали иностранцы, кто имел опыт участия в подобных беспорядках.

"Иностранцы приезжали, я думаю, те, кто уже имел опыт подобных цветных революций. Они приезжали в роли лидеров ячеек", — подытожил Прозоров.