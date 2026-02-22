https://ria.ru/20260222/protest-2076132343.html
В Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста
В Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Родственники мобилизованных провели акцию протеста у здания местного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Черноморске Одесской области Украины, сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, участники акции заявляют, что их близкие, задержанные сотрудниками военкомата, на протяжении нескольких недель не выходят на связь.
"Местные жители жалуются, что их родных "маринуют" военкомы, требуя от мужчин подписания контракта с ВСУ
, несмотря на законные основания для получения отсрочки",- сообщил он.