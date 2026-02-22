В Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Родственники мобилизованных провели акцию протеста у здания местного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Черноморске Одесской области Украины, сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, участники акции заявляют, что их близкие, задержанные сотрудниками военкомата, на протяжении нескольких недель не выходят на связь.