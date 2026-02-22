Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/protest-2076132343.html
В Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста
В Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста - РИА Новости, 22.02.2026
В Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста
Родственники мобилизованных провели акцию протеста у здания местного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T21:24:00+03:00
2026-02-22T21:24:00+03:00
украина
черноморск
одесская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_0:44:651:410_1920x0_80_0_0_29aa6998c9f131cda28a61ee3460e651.jpg
https://ria.ru/20260221/ukraina-2076002782.html
украина
черноморск
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_8:0:555:410_1920x0_80_0_0_d1ecbfb0a919e2786c129de9be665e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, черноморск, одесская область, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Черноморск, Одесская область, Вооруженные силы Украины, В мире
В Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста

РИА Новости: в Черноморске родственники мобилизованных провели акцию протеста

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Родственники мобилизованных провели акцию протеста у здания местного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Черноморске Одесской области Украины, сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, участники акции заявляют, что их близкие, задержанные сотрудниками военкомата, на протяжении нескольких недель не выходят на связь.
"Местные жители жалуются, что их родных "маринуют" военкомы, требуя от мужчин подписания контракта с ВСУ, несмотря на законные основания для получения отсрочки",- сообщил он.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Украинец отбился огнетушителем от сотрудников ТЦК
21 февраля, 18:29
 
УкраинаЧерноморскОдесская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала