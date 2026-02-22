Рейтинг@Mail.ru
"Это только навредит". Перед кем можно не извиняться в Прощеное воскресенье
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
08:00 22.02.2026 (обновлено: 08:02 22.02.2026)
"Это только навредит". Перед кем можно не извиняться в Прощеное воскресенье
"Это только навредит". Перед кем можно не извиняться в Прощеное воскресенье
"Это только навредит". Перед кем можно не извиняться в Прощеное воскресенье
У православных наступило Прощеное воскресенье. В этот особый день верующие по традиции просят друг у друга прощения. Однако обряд стал так популярен, что ему... РИА Новости, 22.02.2026
религия
аналитика - религия и мировоззрение
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Это только навредит". Перед кем можно не извиняться в Прощеное воскресенье

У православных — Прощеное воскресенье

Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступило Прощеное воскресенье. В этот особый день верующие по традиции просят друг у друга прощения. Однако обряд стал так популярен, что ему следуют даже далекие от религии люди — и часто все понимают неправильно. О расхожем заблуждении в канун Великого поста — в материале РИА Новости.

Прощеное или "прощальное"

В храмах звучат покаянные песнопения, духовенство облачается в черные одежды, гаснет свет. Прихожане подходят друг к другу и говорят: "Прости меня!" А в ответ слышат: "Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости!" Люди обнимаются, в этот момент у многих на глаза наворачиваются слезы.
Пожалуй, нет в православии традиции более трогательной, чем "чин прощения". Посвящена она событию не менее драматичному — в последнее воскресенье перед Великим постом церковь вспоминает "Адамово изгнание".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриаршее богослужение в Прощеное воскресенье
Патриаршее богослужение в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриаршее богослужение в Прощеное воскресенье
Согласно Священному Писанию, Адам и Ева нарушили божий запрет и вкусили плоды с Древа познания Добра и Зла. Разгневанный Господь изгнал первых людей из рая. С того момента человек стал смертным: подверженным всяким болезням и вынужденным "добывать хлеб свой в поте лица". Тяжелая участь — следствие первородного греха, который, согласно вероучению, передается от поколения поколению.
Позже Адам каялся в содеянном. К тому же призывают священники верующих в Прощеное воскресенье.
Но со временем исконно религиозный обряд превратился в народный обычай. Поэтому в наши дни даже невоцерковленные люди в последний день Масленицы спешат попросить у родных и близких прощения.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя совершает вечерню с чином прощения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя совершил вечерню с чином прощения - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя совершает вечерню с чином прощения
Эту традицию не смогла искоренить даже советская антицерковная пропаганда. Например, в годы хрущевской оттепели Масленицу возродили как "древний славянский праздник". А Прощеное воскресенье наделили новым смыслом — мол, в последний день шумных зимних гуляний нужно сказать "прощай" обилию блинов.
Так воскресенье из Прощеного превратилось в "прощальное".

Шли на риск

Парадоксально, но для первых христиан это событие во многом имело именно такой смысл.
© РИА Новости / Антон Скрипунов"Прости меня, отче!" — "Бог простит, и ты меня прости!"
Прости меня, отче! - Бог прости, и ты меня прости! - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Антон Скрипунов
"Прости меня, отче!" — "Бог простит, и ты меня прости!"
В первые века в монастырях на Ближнем Востоке иноки надолго уходили в пустыню и возвращались лишь к Пасхе. И там, в полном одиночестве, посте и молитве, проводили долгие дни — чтобы побыть наедине с собственными мыслями.
По сути, монахи шли на большой риск, ведь всякое могло случиться: одни умирали от старости или болезни, другие становились жертвой диких зверей или разбойников.
"А в монастыре, как в большой семье, обиды — обычное дело. Но, зная, что кто-то может и не вернуться, монахи старались примириться друг с другом перед долгим уединением. Так и появился обычай просить прощения", — объясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВ храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения
В храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
В храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения
Тем самым подвижники придерживались одной из христианских заповедей: "Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших". К слову, именно этот отрывок из Евангелия читают во всех православных храмах.

Не уверен — пропусти

Некоторые рассуждают в духе "прости — и все наладится". И особо задумываться, когда это сделать, не надо — есть специальный день, Прощеное воскресенье. Именно на это заблуждение чаще и обращают внимание священники.
Вовсе не значит, что просить прощения нужно непременно перед началом Великого поста. Строго говоря, делать это следует каждый день. В трудах отцов церкви есть совет: если поссорились, то примириться следует непременно до захода солнца — чтобы не переносить обиду в следующий день.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриаршее служение в Прощеное воскресенье
Патриаршее служение в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриаршее служение в Прощеное воскресенье
О том же по окончании литургии каждый раз напоминают в храме: священник выходит из алтаря к верующим и просит у прихожан прощения, а те отвечают тем же. Причем делать это нужно от чистого сердца, не превращая важный обряд в сухую формальность.
Не праздный и другой вопрос: у каждого ли следует просить прощения? Надо ли извиняться, например, перед неверующими? И есть ли вообще те, перед кем извиняться необязательно? Все дело в том, когда это уместно, а когда — нет.
Например, в храме собралось много людей, никто друг друга не знает. "За что просить прощения, если видишь человека впервые? В таком случае можно вполне ограничиться словесной формулой "простите меня". Это простая человеческая вежливость", — поясняет иеромонах Макарий (Маркиш).
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения с чином прощения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения с чином прощения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения с чином прощения в храме Христа Спасителя в Москве
Пропустить чин прощения, добавляет он, также не возбраняется. Ведь все, что совершается в церкви, — дело сугубо добровольное.

"Лучше узнать заранее"

Совершенно другая ситуация, когда речь идет о родных и близких. С ними, как советует духовенство, следует примириться в первую очередь. Причем лучше всего сделать это при личной встрече. Телефонный звонок или СМС — не самый лучший вариант.
К тому же обида может быть давней.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрихожане на патриаршем служении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье
Прихожане на Патриаршем служении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Прихожане на патриаршем служении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье
Например, двое давно поссорились и забыли — было и прошло. Спустя время один все же захотел попросить прощения. И тем самым напоминает о раздоре второй стороне.
"Напоминание о былом" может быть болезненным. Поэтому лучше всего, советуют священнослужители, узнать у общих знакомых и друзей, готов ли другой человек "пойти на мировую". Иначе важный обряд только навредит.
Главное же — всегда помнить, с какой целью просишь прощения. По словам духовенства, каждому важно внутренне ощутить себя "изгнанным из рая", подобно Адаму. Ведь без этого невозможно во всей полноте понять смысл предстоящего "праздника праздников" — Воскресения Христова.
