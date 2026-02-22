Эксперт назвал невыполнимым требование ЕС вывести миротворцев из ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Попытки Евросоюза оказать давление на Россию, в том числе потребовав вывести российских миротворцев из Приднестровья, бессмысленны, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровья, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

Ранее СМИ сообщали, что глава евродипломатии Кая Каллас распространила среди стран ЕС некое письмо с требованиями к РФ , где, в частности, содержится требование о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

"Предъявление Евросоюзом к России неких заведомо невыполнимых требований – бессмысленно. Давить на Россию через выкручивание рук Приднестровью не самый эффективный метод сохранения своего регионального влияния", - сказал Шорников.

По его словам, влияние Брюсселя в мировой политике снижается довольно быстро. Из потенциального мирового игрока Евросоюз скатывается до уровня регионального объединения, интересы которого ограничиваются ближайшим пограничьем, отметил он.

"Молдова пока остается в поле влияния ЕС, но соцопросы показывают, что все меньше жителей Молдовы рассматривают евроинтеграцию в качестве желательного для своей страны сценария. Морок, который в течение двух десятилетий позволял манипулировать общественным сознанием на молдавских выборах, рассеивается", - отметил эксперт.

Он полагает, что скоро прикрывать провал своей экономической политики конфликтом на Украине Брюсселю станет невозможно, а значит и политические последствия не заставят себя ждать. Империя, построенная ЕС "мягкой силой", рухнет, считает Шорников.

"Однако пока военный кризис на Украине не завершен, ни Украина, ни Молдова не в силах избавиться от опеки ЕС. Поэтому команда брюссельских чиновников, руководящая сегодня внешней политикой Евросоюза, делает все возможное для продления кризиса. В том числе угрожая Приднестровью военными или энергетическими последствиями", - сказал собеседник агентства.

Он заявил, что в экономическом плане, в том числе в энергетике, ЕС критически зависит от США

"Поэтому судьбу всего Северного Причерноморья, включая Молдову и Приднестровье, будут решать в диалоге Москвы Вашингтона . Брюсселю же придется смириться с утратой еще одной сферы своего влияния", - добавил Шорников.