Эксперт назвал невыполнимым требование ЕС вывести миротворцев из ПМР - РИА Новости, 22.02.2026
12:09 22.02.2026
Эксперт назвал невыполнимым требование ЕС вывести миротворцев из ПМР
Попытки Евросоюза оказать давление на Россию, в том числе потребовав вывести российских миротворцев из Приднестровья, бессмысленны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T12:09:00+03:00
2026-02-22T12:09:00+03:00
в мире
россия
брюссель
молдавия
кайя каллас
евросоюз
россия
брюссель
молдавия
в мире, россия, брюссель, молдавия, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Молдавия, Кайя Каллас, Евросоюз
Эксперт назвал невыполнимым требование ЕС вывести миротворцев из ПМР

Шорников: давить на Россию через Приднестровье бессмысленно

Тирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Попытки Евросоюза оказать давление на Россию, в том числе потребовав вывести российских миротворцев из Приднестровья, бессмысленны, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровья, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Ранее СМИ сообщали, что глава евродипломатии Кая Каллас распространила среди стран ЕС некое письмо с требованиями к РФ, где, в частности, содержится требование о выводе российских миротворцев из Приднестровья.
"Предъявление Евросоюзом к России неких заведомо невыполнимых требований – бессмысленно. Давить на Россию через выкручивание рук Приднестровью не самый эффективный метод сохранения своего регионального влияния", - сказал Шорников.
По его словам, влияние Брюсселя в мировой политике снижается довольно быстро. Из потенциального мирового игрока Евросоюз скатывается до уровня регионального объединения, интересы которого ограничиваются ближайшим пограничьем, отметил он.
"Молдова пока остается в поле влияния ЕС, но соцопросы показывают, что все меньше жителей Молдовы рассматривают евроинтеграцию в качестве желательного для своей страны сценария. Морок, который в течение двух десятилетий позволял манипулировать общественным сознанием на молдавских выборах, рассеивается", - отметил эксперт.
Он полагает, что скоро прикрывать провал своей экономической политики конфликтом на Украине Брюсселю станет невозможно, а значит и политические последствия не заставят себя ждать. Империя, построенная ЕС "мягкой силой", рухнет, считает Шорников.
"Однако пока военный кризис на Украине не завершен, ни Украина, ни Молдова не в силах избавиться от опеки ЕС. Поэтому команда брюссельских чиновников, руководящая сегодня внешней политикой Евросоюза, делает все возможное для продления кризиса. В том числе угрожая Приднестровью военными или энергетическими последствиями", - сказал собеседник агентства.
Он заявил, что в экономическом плане, в том числе в энергетике, ЕС критически зависит от США.
"Поэтому судьбу всего Северного Причерноморья, включая Молдову и Приднестровье, будут решать в диалоге Москвы и Вашингтона. Брюсселю же придется смириться с утратой еще одной сферы своего влияния", - добавил Шорников.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
