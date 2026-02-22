Рейтинг@Mail.ru
В Москве полностью потушили пожар на улице Образцова - РИА Новости, 22.02.2026
21:20 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/pozhar-2076131650.html
В Москве полностью потушили пожар на улице Образцова
В Москве полностью потушили пожар на улице Образцова - РИА Новости, 22.02.2026
В Москве полностью потушили пожар на улице Образцова
Пожар в здании на улице Образцова в Москве полностью потушен, проводится проливка и разбор конструкций, причина устанавливается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T21:20:00+03:00
2026-02-22T21:20:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве полностью потушили пожар на улице Образцова

РИА Новости: пожар на улице Образцова в Москве полностью потушен

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожар в здании на улице Образцова в Москве полностью потушен, проводится проливка и разбор конструкций, причина устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что на втором этаже реконструируемого административного здания на улице Образцова на северо-востоке Москвы произошел пожар площадью 600 "квадратов". Пять человек покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных.
"Пожар на улице Образцова в Москве полностью потушен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проводится проливка и разбор конструкций, причина пожара устанавливается.
Пожар на улице Образцова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Более 100 человек привлекли к тушению пожара на северо-востоке Москвы
Вчера, 17:51
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
