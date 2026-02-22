https://ria.ru/20260222/pozhar-2076095872.html
На северо-востоке Москвы загорелось административное здание
На северо-востоке Москвы загорелось административное здание
Пожар произошел на втором этаже реконструируемого административного здания на улице Образцова на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.02.2026
