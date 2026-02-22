Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае при пожаре погибли два человека
14:02 22.02.2026
В Пермском крае при пожаре погибли два человека
В Пермском крае при пожаре погибли два человека - РИА Новости, 22.02.2026
В Пермском крае при пожаре погибли два человека
Два человека, в том числе ребенок, погибли во время пожара в поселке Затон в Пермском крае, также полностью сгорел дом площадью 200 "квадратов", сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 22.02.2026
происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае при пожаре погибли два человека

Два человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в пермском поселке Затон

© Фото : ГУ МЧС России по Пермскому краюПоследствия пожара в поселке Затон Пермского края
Последствия пожара в поселке Затон Пермского края - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Пермскому краю
Последствия пожара в поселке Затон Пермского края
ПЕРМЬ, 22 фев - РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, погибли во время пожара в поселке Затон в Пермском крае, также полностью сгорел дом площадью 200 "квадратов", сообщает ГУМЧС по региону.
"В поселке Затон в результате возгорания полностью уничтожен дом площадью 200 квадратных метров. Погибли два человека, включая ребенка", - говорится в сообщении.
В краевом МЧС уточнили, что тела были найдены после разбора завалов. Сейчас выясняются обстоятельства трагедии.
Пожар в частном доме в Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
На Ямале при пожаре в частном доме погиб ребенок
