В Пермском крае при пожаре погибли два человека
В Пермском крае при пожаре погибли два человека - РИА Новости, 22.02.2026
В Пермском крае при пожаре погибли два человека
Два человека, в том числе ребенок, погибли во время пожара в поселке Затон в Пермском крае, также полностью сгорел дом площадью 200 "квадратов", сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 22.02.2026
В Пермском крае при пожаре погибли два человека
Два человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в пермском поселке Затон