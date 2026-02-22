Рейтинг@Mail.ru
На Ямале при пожаре в частном доме погиб ребенок - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 22.02.2026 (обновлено: 09:05 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/pozhar-2076048002.html
На Ямале при пожаре в частном доме погиб ребенок
На Ямале при пожаре в частном доме погиб ребенок - РИА Новости, 22.02.2026
На Ямале при пожаре в частном доме погиб ребенок
Три человека, из них двое детей, пострадали при пожаре в частном доме в городе Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе, один ребенок погиб, сообщила в... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T07:58:00+03:00
2026-02-22T09:05:00+03:00
происшествия
тарко-сале
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076052037_0:184:1280:904_1920x0_80_0_0_6c6cc7fe2b1b37c747f16b67d4cbd6b1.jpg
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002535689.html
тарко-сале
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076052037_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_092d58a593f2517859129eb2059abe6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тарко-сале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал
Происшествия, Тарко-Сале, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ямал
На Ямале при пожаре в частном доме погиб ребенок

На Ямале при пожаре в частном доме пострадали три человека, один ребёнок погиб

© Фото : прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округаПожар в частном доме в Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе
Пожар в частном доме в Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
Пожар в частном доме в Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Три человека, из них двое детей, пострадали при пожаре в частном доме в городе Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе, один ребенок погиб, сообщила в воскресенье пресс-служба прокуратуры региона.
По данным надзорного органа и окружного главка МЧС, пожар произошел в частном доме по улице Южная в 19.14 мск в субботу.
© Фото : прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округаПожар в частном доме в Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе
Пожар в частном доме в Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
Пожар в частном доме в Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе
"В результате пожара пострадало три человека, из них двое детей, которые доставлены в Тарко-Салинскую центральную районную больницу, один ребенок погиб", – следует из сообщения.
Прокуратура контролирует проверку обстоятельств пожара.
Ликвидация пожара в жилом доме на Ямале. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
На Ямале один человек пострадал при эвакуации во время пожара в жилом доме
2 марта 2025, 08:38
 
ПроисшествияТарко-СалеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ямал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала