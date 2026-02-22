На Ямале при пожаре в частном доме погиб ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Три человека, из них двое детей, пострадали при пожаре в частном доме в городе Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе, один ребенок погиб, сообщила в воскресенье пресс-служба прокуратуры региона.