На Ямале при пожаре в частном доме погиб ребенок
На Ямале при пожаре в частном доме погиб ребенок - РИА Новости, 22.02.2026
На Ямале при пожаре в частном доме погиб ребенок
Три человека, из них двое детей, пострадали при пожаре в частном доме в городе Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе, один ребенок погиб, сообщила в... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T07:58:00+03:00
2026-02-22T07:58:00+03:00
2026-02-22T09:05:00+03:00
происшествия
тарко-сале
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямал
тарко-сале
ямал
На Ямале при пожаре в частном доме погиб ребенок
На Ямале при пожаре в частном доме пострадали три человека, один ребёнок погиб