Россия и Вьетнам обсуждают взаимодействие в цифровой сфере, заявил посол
Россия и Вьетнам обсуждают взаимодействие в цифровой сфере, заявил посол - РИА Новости, 22.02.2026
Россия и Вьетнам обсуждают взаимодействие в цифровой сфере, заявил посол
22.02.2026
Россия и Вьетнам обсуждают взаимодействие в цифровой сфере, заявил посол
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Деловые круги России и Вьетнама ведут предметный диалог по сотрудничеству в информационно-коммуникационной сфере, которая представляется перспективным направлением для взаимодействия, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко.
"В свете набирающего обороты процесса цифровизации открываются возможности для сотрудничества в информационно-коммуникационной области", - сказал глава дипмиссии.
Он уточнил, что российские предприятия имеют богатый опыт в создании цифровых экосистем, внедрения технологий "умного города", применения инновационных решений в обеспечении информационной безопасности.
"По этим вопросам деловые круги наших стран ведут предметный диалог", - подчеркнул Бездетко.