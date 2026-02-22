Рейтинг@Mail.ru
22.02.2026

Россия и Вьетнам обсуждают взаимодействие в цифровой сфере, заявил посол
10:21 22.02.2026
Россия и Вьетнам обсуждают взаимодействие в цифровой сфере, заявил посол
Деловые круги России и Вьетнама ведут предметный диалог по сотрудничеству в информационно-коммуникационной сфере, которая представляется перспективным...
Россия и Вьетнам обсуждают взаимодействие в цифровой сфере, заявил посол

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание посольства Социалистической республики Вьетнам в Москве
Здание посольства Социалистической республики Вьетнам в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Деловые круги России и Вьетнама ведут предметный диалог по сотрудничеству в информационно-коммуникационной сфере, которая представляется перспективным направлением для взаимодействия, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко.
"В свете набирающего обороты процесса цифровизации открываются возможности для сотрудничества в информационно-коммуникационной области", - сказал глава дипмиссии.
Флаг Вьетнама в Хошимине - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Посол России рассказал о сотрудничестве с Вьетнамом в транспортной сфере
Вчера, 08:21
Он уточнил, что российские предприятия имеют богатый опыт в создании цифровых экосистем, внедрения технологий "умного города", применения инновационных решений в обеспечении информационной безопасности.
"По этим вопросам деловые круги наших стран ведут предметный диалог", - подчеркнул Бездетко.
Девушка на набережной в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Посол России рассказал о росте турпотока во Вьетнам
20 февраля, 14:44
 
