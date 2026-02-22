Россия и Вьетнам обсуждают взаимодействие в цифровой сфере, заявил посол

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Деловые круги России и Вьетнама ведут предметный диалог по сотрудничеству в информационно-коммуникационной сфере, которая представляется перспективным направлением для взаимодействия, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко.

"В свете набирающего обороты процесса цифровизации открываются возможности для сотрудничества в информационно-коммуникационной области", - сказал глава дипмиссии.

Он уточнил, что российские предприятия имеют богатый опыт в создании цифровых экосистем, внедрения технологий "умного города", применения инновационных решений в обеспечении информационной безопасности.