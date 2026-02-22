Арабские страны осудили заявление посла США в Израиле

ДУБАЙ, 22 фев - РИА Новости. Четырнадцать арабских и исламских стран, включая ОАЭ, а также Организация исламского сотрудничества (ОИС), Лига арабских государств (ЛАГ) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выпустили совместное заявление, в котором резко осудили заявление посла США в Израиле Майка Хакаби о праве еврейского государства на территории Ближнего Востока, сообщает МИД ОАЭ.

Пакистана, Кувейта, Омана, "Министерства иностранных дел ОАЭ Египта , Иордании, Индонезии Турции , Саудовской Аравии, Катара Бахрейна , Ливана, Сирии и Палестины , а также секретариаты ОИС, ЛАГ и ССАГПЗ выражают решительное осуждение и глубокую озабоченность по поводу заявлений посла США в Израиле, в которых он указал, что для Израиля приемлемо осуществлять контроль над территориями, принадлежащими арабским государствам, включая оккупированный Западный берег", - говорится в заявлении.

МИД ОАЭ сообщил, что выпустившие заявление страны подтверждают "свое категорическое неприятие подобных опасных и подстрекательских заявлений, которые представляют собой вопиющее нарушение принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций и представляют серьезную угрозу безопасности и стабильности региона".

В совместном заявлении также указывается, что заявления американского посла в Израиле прямо противоречат видению президента США Дональда Трампа , а также Всеобъемлющему плану по прекращению конфликта в Газе, которые основаны на сдерживании эскалации и создании политической основы для всеобъемлющего урегулирования, гарантирующего палестинскому народу собственное независимое государство.

"План (Трампа) основан на содействии терпимости и мирному сосуществованию, в то время как заявления, направленные на легитимизацию контроля над землями других стран, подрывают эти цели, разжигают напряженность и представляют собой подстрекательство, а не содействие миру", - сообщает МИД ОАЭ.