Арабские страны осудили заявление посла США в Израиле

ДУБАЙ, 22 фев - РИА Новости. Четырнадцать арабских и исламских стран, включая ОАЭ, а также Организация исламского сотрудничества (ОИС), Лига арабских государств (ЛАГ) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выпустили совместное заявление, в котором резко осудили заявление посла США в Израиле Майка Хакаби о праве еврейского государства на территории Ближнего Востока, сообщает МИД ОАЭ.
Ранее Хакаби заявил, что Израиль имеет "библейское" право на почти всю территорию Ближнего Востока. В ходе интервью журналист Такер Карлсон уточнил, согласен ли посол США с тем, что Израиль якобы имеет право на территории, включающие нынешние Иорданию, Сирию, Ливан, а также части Саудовской Аравии и Ирака.
"Министерства иностранных дел ОАЭ, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана, Бахрейна, Ливана, Сирии и Палестины, а также секретариаты ОИС, ЛАГ и ССАГПЗ выражают решительное осуждение и глубокую озабоченность по поводу заявлений посла США в Израиле, в которых он указал, что для Израиля приемлемо осуществлять контроль над территориями, принадлежащими арабским государствам, включая оккупированный Западный берег", - говорится в заявлении.
МИД ОАЭ сообщил, что выпустившие заявление страны подтверждают "свое категорическое неприятие подобных опасных и подстрекательских заявлений, которые представляют собой вопиющее нарушение принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций и представляют серьезную угрозу безопасности и стабильности региона".
В совместном заявлении также указывается, что заявления американского посла в Израиле прямо противоречат видению президента США Дональда Трампа, а также Всеобъемлющему плану по прекращению конфликта в Газе, которые основаны на сдерживании эскалации и создании политической основы для всеобъемлющего урегулирования, гарантирующего палестинскому народу собственное независимое государство.
"План (Трампа) основан на содействии терпимости и мирному сосуществованию, в то время как заявления, направленные на легитимизацию контроля над землями других стран, подрывают эти цели, разжигают напряженность и представляют собой подстрекательство, а не содействие миру", - сообщает МИД ОАЭ.
Министерства арабских и исламских стран подтвердили, что Израиль не обладает никаким суверенитетом над оккупированной палестинской территорией и другими оккупированными арабскими землями, а также заявили о неприятии любых попыток аннексии Западного берега или его отделения от сектора Газа и о своем решительном противодействии расширению поселенческой деятельности Израиля.