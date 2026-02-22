В России меняется порядок психиатрического освидетельствования работников

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для работников отдельных профессий, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Приказом Минздрава, который вступает в силу 1 марта 2026 года, конкретизировано, что освидетельствование работника должно проводиться комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом. Также чётко установлена процедура: если на обязательном периодическом медосмотре выявлены признаки психического расстройства, работодатель обязан направить сотрудника на такое освидетельствование", - сказал Нилов

Он добавил, что из перечня видов деятельности, требующих психиатрического освидетельствования, исключена работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

"Это важное уточнение, которое снимает избыточную административную нагрузку с целого ряда специалистов, например, в научной и проектной сферах, при этом не снижая требований к безопасности на действительно критически важных объектах", - пояснил депутат.