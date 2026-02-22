https://ria.ru/20260222/poryadok-2076038360.html
В России меняется порядок психиатрического освидетельствования работников
В России меняется порядок психиатрического освидетельствования работников - РИА Новости, 22.02.2026
В России меняется порядок психиатрического освидетельствования работников
С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для работников отдельных профессий, сообщил РИА РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T03:58:00+03:00
2026-02-22T03:58:00+03:00
2026-02-22T03:58:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513763_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82ffee51bc608dff087fd69f455c213f.jpg
https://ria.ru/20260218/autizm-2075128564.html
https://ria.ru/20260112/zdorove-2067375010.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513763_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c4257787dd3f1b53d0032a7835bf7456.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В России меняется порядок психиатрического освидетельствования работников
РИА Новости: порядок психиатрического освидетельствования меняется с 1 марта
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для работников отдельных профессий, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Приказом Минздрава, который вступает в силу 1 марта 2026 года, конкретизировано, что освидетельствование работника должно проводиться комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом. Также чётко установлена процедура: если на обязательном периодическом медосмотре выявлены признаки психического расстройства, работодатель обязан направить сотрудника на такое освидетельствование", - сказал Нилов
.
Он добавил, что из перечня видов деятельности, требующих психиатрического освидетельствования, исключена работа со сведениями, составляющими государственную тайну.
"Это важное уточнение, которое снимает избыточную административную нагрузку с целого ряда специалистов, например, в научной и проектной сферах, при этом не снижая требований к безопасности на действительно критически важных объектах", - пояснил депутат.
По словам Нилова, нововведения направлены на упорядочивание процедуры, повышение её объективности за счёт коллегиального решения комиссии и чёткое регулирование взаимодействия между системами общего медицинского и психиатрического осмотров на предприятиях.