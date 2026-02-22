Рейтинг@Mail.ru
"У наших границ". В Польше сделали тревожное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/polsha-2076135910.html
"У наших границ". В Польше сделали тревожное заявление о войне с Россией
"У наших границ". В Польше сделали тревожное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 22.02.2026
"У наших границ". В Польше сделали тревожное заявление о войне с Россией
Идея "войны с Россией" используется в Европе для запугивания населения, пишет Mysl Polska. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T22:16:00+03:00
2026-02-22T22:16:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
такер карлсон
нато
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998545804_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_8d9297301bd4b29145385d5fd3afb9ca.jpg
https://ria.ru/20260222/zapad-2076133658.html
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076114999.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998545804_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_0e4906760b15bcdd7796e3d03f5c1884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, такер карлсон, нато, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Европа, Такер Карлсон, НАТО, Владимир Путин
"У наших границ". В Польше сделали тревожное заявление о войне с Россией

Mysl Polska: в ЕC идея войны с Россией используется для запугивания населения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-72Б3М в Курской области
Танк Т-72Б3М в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Танк Т-72Б3М в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Идея "войны с Россией" используется в Европе для запугивания населения, пишет Mysl Polska.
"Конфликт на Украине позволил создать новый механизм для нагнетания страха. На этот раз <…> перед войной, перед Россией, которая, если бы не Украина, уже давно якобы разместила бы "свои танки" у наших границ", — говорится в публикации.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Сорвать сделку". В Британии задумали подлый план против России
Вчера, 21:36
По мнению автора материала, запугивание населения позволяет политикам принимать решения, которые в итоге губительно сказываются на различных сферах экономики Польши, в том числе на транспортной отрасли и на сельском хозяйстве.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Практически рухнула". В США признали тяжелую правду о ситуации на Украине
Вчера, 19:04
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаТакер КарлсонНАТОВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала