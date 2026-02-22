https://ria.ru/20260222/polsha-2076135910.html
"У наших границ". В Польше сделали тревожное заявление о войне с Россией
"У наших границ". В Польше сделали тревожное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 22.02.2026
"У наших границ". В Польше сделали тревожное заявление о войне с Россией
Идея "войны с Россией" используется в Европе для запугивания населения, пишет Mysl Polska. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T22:16:00+03:00
2026-02-22T22:16:00+03:00
2026-02-22T22:16:00+03:00
Mysl Polska: в ЕC идея войны с Россией используется для запугивания населения