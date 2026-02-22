Польша подняла в воздух авиацию на фоне якобы активности России на Украине

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

Польские военные утверждают, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".