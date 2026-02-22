"Причиняет им боль": Туск и Орбан публично разругались из-за Украины

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его польский коллега Дональд Туск поспорили в социальной сети X по вопросу финансирования Украины, пишет польское издание Fakt.
"Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, (Председатель партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав — Прим. ред.) Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен", — написал Туск в социальной сети X.
Орбан ответил через несколько часов, обратившись напрямую к Туску и напомнив о действиях Владимира Зеленского, направленных против Будапешта.
"Дорогой Дональд, я отвечаю за Венгрию и венгров. Если кто-то причиняет им боль, я обязан его защищать", — пояснил политик.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
В январе венгерский премьер объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.