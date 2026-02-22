МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Решение перекрыть транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" принималось со стороны Киева осознанно, и Владимир Зеленский прекрасно понимал все риски, заявил РИА Новости венгерский политолог, эксперт по вопросам международного права и постсоветских конфликтов Аттила Харгитаи.

"Ответственность за нынешнее обострение лежит не только на внешних факторах. Решение перекрыть транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" принималось осознанно. Зеленский , на мой взгляд, прекрасно понимал, какие риски это несет для региональной энергетики и отношений с соседями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в итоге получается парадоксальная ситуация: "политические шаги Киева, рассчитанные на давление, могут в первую очередь осложнить жизнь собственным гражданам".

"И это, как мне кажется, главный вопрос, о котором сегодня стоит говорить", - подчеркнул венгерский политолог.