Венгерский политолог оценил решение Зеленского блокировать "Дружбу" 22.02.2026
10:02 22.02.2026
Венгерский политолог оценил решение Зеленского блокировать "Дружбу"
Венгерский политолог оценил решение Зеленского блокировать "Дружбу"
в мире, украина, киев, венгрия, владимир зеленский, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Венгерский политолог оценил решение Зеленского блокировать "Дружбу"

Харгитаи: Зеленский прекрасно понимал, какие риски несла блокировка "Дружбы"

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Решение перекрыть транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" принималось со стороны Киева осознанно, и Владимир Зеленский прекрасно понимал все риски, заявил РИА Новости венгерский политолог, эксперт по вопросам международного права и постсоветских конфликтов Аттила Харгитаи.
В пятницу венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия блокирует выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по "Дружбе". Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт вслед за Братиславой рассматривает также прекращение поставок электричества на Украину.
Шествие Марш мира в поддержку политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Мы не сдадимся": в Венгрии жестко ответили на ультиматум Киева
Вчера, 07:25
"Ответственность за нынешнее обострение лежит не только на внешних факторах. Решение перекрыть транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" принималось осознанно. Зеленский, на мой взгляд, прекрасно понимал, какие риски это несет для региональной энергетики и отношений с соседями", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в итоге получается парадоксальная ситуация: "политические шаги Киева, рассчитанные на давление, могут в первую очередь осложнить жизнь собственным гражданам".
"И это, как мне кажется, главный вопрос, о котором сегодня стоит говорить", - подчеркнул венгерский политолог.
В январе венгерский премьер объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Украинцы уже могут пытаться покинуть страну, заявил венгерский политолог
Вчера, 09:09
 
В миреУкраинаКиевВенгрияВладимир ЗеленскийПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
