https://ria.ru/20260222/politolog-2076061967.html
Венгерский политолог оценил решение Зеленского блокировать "Дружбу"
Венгерский политолог оценил решение Зеленского блокировать "Дружбу" - РИА Новости, 22.02.2026
Венгерский политолог оценил решение Зеленского блокировать "Дружбу"
Решение перекрыть транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" принималось со стороны Киева осознанно, и Владимир Зеленский прекрасно понимал все риски,... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T10:02:00+03:00
2026-02-22T10:02:00+03:00
2026-02-22T10:02:00+03:00
в мире
украина
киев
венгрия
владимир зеленский
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
https://ria.ru/20260222/vengriya-2076045694.html
https://ria.ru/20260222/politolog-2076053777.html
украина
киев
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, венгрия, владимир зеленский, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Венгерский политолог оценил решение Зеленского блокировать "Дружбу"
Харгитаи: Зеленский прекрасно понимал, какие риски несла блокировка "Дружбы"
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Решение перекрыть транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" принималось со стороны Киева осознанно, и Владимир Зеленский прекрасно понимал все риски, заявил РИА Новости венгерский политолог, эксперт по вопросам международного права и постсоветских конфликтов Аттила Харгитаи.
В пятницу венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто
заявил, что Венгрия
блокирует выделение Украине
кредита ЕС
на 90 миллиардов евро, пока Киев
препятствует транзиту российской нефти по "Дружбе". Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
заявил, что Будапешт
вслед за Братиславой
рассматривает также прекращение поставок электричества на Украину.
"Ответственность за нынешнее обострение лежит не только на внешних факторах. Решение перекрыть транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" принималось осознанно. Зеленский
, на мой взгляд, прекрасно понимал, какие риски это несет для региональной энергетики и отношений с соседями", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в итоге получается парадоксальная ситуация: "политические шаги Киева, рассчитанные на давление, могут в первую очередь осложнить жизнь собственным гражданам".
"И это, как мне кажется, главный вопрос, о котором сегодня стоит говорить", - подчеркнул венгерский политолог.
В январе венгерский премьер объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель
заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.