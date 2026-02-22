Рейтинг@Mail.ru
Россия не забудет и не простит покушение на Алексеева, заявил Бортников
14:14 22.02.2026
Россия не забудет и не простит покушение на Алексеева, заявил Бортников
Россия не забудет и не простит покушение на Алексеева, заявил Бортников
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев - РИА Новости. Россия никогда не забудет и не простит покушение на генерала Владимира Алексеева, заявил директор ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 22.02.2026
покушение на генерала алексеева в москве
Россия не забудет и не простит покушение на Алексеева, заявил Бортников

Экстрадиция исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева гражданина России Любомира Корбы
Экстрадиция исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева гражданина России Любомира Корбы. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев - РИА Новости. Россия никогда не забудет и не простит покушение на генерала Владимира Алексеева, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Говорить о возможном возмездии киевскому режиму за это преступление сейчас "наверное, нецелесообразно", сказал Бортников программе "Москва. Кремль. Путин".
"Но мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящие вещи. Конечно же, не забудем никогда и не простим", - подчеркнул директор ФСБ.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали.
