https://ria.ru/20260222/pokushenie-2076082714.html
Россия не забудет и не простит покушение на Алексеева, заявил Бортников
Россия не забудет и не простит покушение на Алексеева, заявил Бортников - РИА Новости, 22.02.2026
Россия не забудет и не простит покушение на Алексеева, заявил Бортников
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев - РИА Новости. Россия никогда не забудет и не простит покушение на генерала Владимира Алексеева, заявил директор ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T14:14:00+03:00
2026-02-22T14:14:00+03:00
2026-02-22T14:17:00+03:00
россия
александр бортников
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072982432_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_a29e92ea7076a37785a0eb436cacf1eb.jpg
https://ria.ru/20260222/pokushenie-2076081678.html
https://ria.ru/20260222/bornikov-2076082051.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072982432_61:0:1016:716_1920x0_80_0_0_4710f5c9f7168128e0906b4741098db7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бортников, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Россия, Александр Бортников, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Россия не забудет и не простит покушение на Алексеева, заявил Бортников
Бортников: Россия никогда не забудет и не простит покушение на Алексеева