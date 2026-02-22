Бортников рассказал о британском следе в покушении на генерала Алексеева

Люди у дома, где было совершено покушение на генерала Минобороны Владимира Алексеева

Люди у дома, где было совершено покушение на генерала Минобороны Владимира Алексеева

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев — РИА Новости. В покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева есть британский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

« "Одна гражданка успела убежать, скрыться на территории Украины. Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны. <...> Мы видим британский след прежде всего здесь", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин".

Бортников добавил, что уже сделано очень много для расследования покушения, определены практически все участники и заказчики. ФСБ обязательно опубликует новую информацию по этому делу, если она появится.

« "Мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящие вещи. Конечно же, не забудем никогда (это преступление. — Прим. ред.) и не простим", — подчеркнул директор ведомства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Покушение на генерала

Утром 6 февраля на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Владимира Алексеева совершили покушение. В доме на Волоколамском шоссе преступник четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России . Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В числе его пособников — россияне Виктор Васин и его сын Павел. Первый оказался сторонником ФБК*. Он снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал проездные билеты. Второй обеспечивал других фигурантов транспортом для слежки и изъятия оружия из схрона. Их арестовали. Третий фигурант — Зинаида Серебрицкая. Она проживала в одном доме с Алексеевым. Ее объявили в международный розыск.

Преступников обвинили в терроризме, мотив — напугать население для дальнейшей дестабилизации работы властей.