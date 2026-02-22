Рейтинг@Mail.ru
Бортников рассказал о британском следе в покушении на генерала Алексеева
14:09 22.02.2026 (обновлено: 14:37 22.02.2026)
Бортников рассказал о британском следе в покушении на генерала Алексеева
в мире
россия
украина
александр бортников
москва
покушение на генерала алексеева в москве
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире, россия, украина, александр бортников, москва, покушение на генерала алексеева в москве, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Украина, Александр Бортников, Москва, Покушение на генерала Алексеева в Москве, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников рассказал о британском следе в покушении на генерала Алексеева

Бортников: в расследовании покушения на генерала Алексеева виден британский след

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев — РИА Новости. В покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева есть британский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Одна гражданка успела убежать, скрыться на территории Украины. Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны. <...> Мы видим британский след прежде всего здесь", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин".

Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Обещали 30 тысяч долларов". Кто стоит за покушением на генерала Алексеева
9 февраля, 13:24
Бортников добавил, что уже сделано очень много для расследования покушения, определены практически все участники и заказчики. ФСБ обязательно опубликует новую информацию по этому делу, если она появится.
"Мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящие вещи. Конечно же, не забудем никогда (это преступление. — Прим. ред.) и не простим", — подчеркнул директор ведомства.

Покушение на генерала

Утром 6 февраля на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Владимира Алексеева совершили покушение. В доме на Волоколамском шоссе преступник четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.
В числе его пособников — россияне Виктор Васин и его сын Павел. Первый оказался сторонником ФБК*. Он снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал проездные билеты. Второй обеспечивал других фигурантов транспортом для слежки и изъятия оружия из схрона. Их арестовали. Третий фигурант — Зинаида Серебрицкая. Она проживала в одном доме с Алексеевым. Ее объявили в международный розыск.
Преступников обвинили в терроризме, мотив — напугать население для дальнейшей дестабилизации работы властей.
* Признан в России экстремистской организацией и ликвидирован.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Киевские киллеры приблизили капитуляцию Украины
9 февраля, 08:00
 
