Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 22.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Теплый атмосферный фронт принесет в воскресенье в Москву небольшой снег, температура в столице будет до минус 3 градусов, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 22.02.2026
москва
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Теплый атмосферный фронт принесет в воскресенье в Москву небольшой снег, температура в столице будет до минус 3 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион окажется на пути теплого атмосферного фронта. Надвигаясь с запада, он постепенно закроет небо плотными облаками, усилит ветер и во второй половине дня принесет небольшой снег. Температура воздуха - минус 1 - минус 3 градуса, по области ожидается 0 - минус 5 градусов", - рассказал Леус
в своем Telegram-канале.
Синоптик уточнил, что ветер в столичном регионе юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый.
"Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы", - подчеркнул Леус.
Он отметил, что в понедельник местами пройдет кратковременный снег, ночью температура воздуха опустится от минус 3 до минус 5 градусов, днем - от 0 до минус 2 градусов.