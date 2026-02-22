Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Теплый атмосферный фронт принесет в воскресенье в Москву небольшой снег, температура в столице будет до минус 3 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столичный регион окажется на пути теплого атмосферного фронта. Надвигаясь с запада, он постепенно закроет небо плотными облаками, усилит ветер и во второй половине дня принесет небольшой снег. Температура воздуха - минус 1 - минус 3 градуса, по области ожидается 0 - минус 5 градусов", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик уточнил, что ветер в столичном регионе юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый.

"Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы", - подчеркнул Леус.