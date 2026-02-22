Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 22.02.2026
10:46 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/pogoda-2076067320.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 22.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Теплый атмосферный фронт принесет в воскресенье в Москву небольшой снег, температура в столице будет до минус 3 градусов, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T10:46:00+03:00
2026-02-22T10:46:00+03:00
общество
москва
михаил леус
снегопад в москве
погода
москва
общество, москва, михаил леус, снегопад в москве, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Снегопад в Москве, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Леус: в воскресенье в Москве ожидается небольшой снег

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Теплый атмосферный фронт принесет в воскресенье в Москву небольшой снег, температура в столице будет до минус 3 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион окажется на пути теплого атмосферного фронта. Надвигаясь с запада, он постепенно закроет небо плотными облаками, усилит ветер и во второй половине дня принесет небольшой снег. Температура воздуха - минус 1 - минус 3 градуса, по области ожидается 0 - минус 5 градусов", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик уточнил, что ветер в столичном регионе юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый.
"Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы", - подчеркнул Леус.
Он отметил, что в понедельник местами пройдет кратковременный снег, ночью температура воздуха опустится от минус 3 до минус 5 градусов, днем - от 0 до минус 2 градусов.
ОбществоМоскваМихаил ЛеусСнегопад в МосквеПогода
 
 
