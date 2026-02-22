Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области восстановили движение поездов после ЧП с составом - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/poezda-2076067860.html
В Ярославской области восстановили движение поездов после ЧП с составом
В Ярославской области восстановили движение поездов после ЧП с составом - РИА Новости, 22.02.2026
В Ярославской области восстановили движение поездов после ЧП с составом
Движение пассажирских поездов восстановлено после поломки грузового состава в Ярославской области накануне вечером, сообщила Северная железная дорога. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T10:51:00+03:00
2026-02-22T10:51:00+03:00
происшествия
ярославская область
ростов
северная железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091965_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7323f16e348b0857a6c654cc03fc851.jpg
ярославская область
ростов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091965_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f55f42172c72f168ed55078316e6dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, ростов, северная железная дорога
Происшествия, Ярославская область, Ростов, Северная железная дорога
В Ярославской области восстановили движение поездов после ЧП с составом

В Ярославской области восстановили движение поездов после поломки товарняка

© Pixabay / PexelsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Pixabay / Pexels
Железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Движение пассажирских поездов восстановлено после поломки грузового состава в Ярославской области накануне вечером, сообщила Северная железная дорога.
Накануне СЖД сообщала, что восемь пассажирских поездов задерживаются из-за остановки грузового поезда по технической неисправности на участке Берендеево - Ростов Великий. Позже число задержавшихся поездов увеличилось до десяти. Ярославская транспортная прокуратура начала проверку в связи с произошедшим.
«

"В настоящее время движение поездов по участку Берендеево - Ростов Великий Северной железной дороги осуществляется в штатном режиме. Все поезда следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении.

СЖД отмечает, что с отставанием графика от часу до двух часов следуют пять поездов.
 
ПроисшествияЯрославская областьРостовСеверная железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала