В Ярославской области восстановили движение поездов после ЧП с составом

Накануне СЖД сообщала, что восемь пассажирских поездов задерживаются из-за остановки грузового поезда по технической неисправности на участке Берендеево - Ростов Великий. Позже число задержавшихся поездов увеличилось до десяти. Ярославская транспортная прокуратура начала проверку в связи с произошедшим.