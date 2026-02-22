Между Россией и Белорусией планируют запустить пригородные поезда

МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Пригородные пассажирские поезда могут в перспективе связать города Псковской области России и Витебской области Белоруссии, а также Брянской области России и Гомельской области Белоруссии, сообщил РИА Новости первый заместитель начальника государственного объединения "Белорусская железная дорога" Александр Хорошевич.
В настоящее время Белоруссия и Россия работают над запуском трансграничных пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями Белоруссии и Российской Федерации. Поезда по маршрутам Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша планируется запустить в апреле.
Женщины чаще мужчин путешествовали на поезде в 2025 году
18 февраля, 08:16
"Реализация проекта по организации трансграничного пригородного пассажирского движения по маршрутам Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша станет значимым этапом формирования единого транспортного пространства Союзного государства и создаст условия для дальнейшего развития железнодорожного сообщения на других приграничных направлениях", - сказал Хорошевич.
По его словам, в том числе это могут быть маршруты между Псковской областью и Витебской областью, а также между Брянской областью и Гомельской областью.
Оверчук рассказал о ж/д сообщении между Россией и Белоруссией
2 февраля, 15:03