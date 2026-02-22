Рейтинг@Mail.ru
Между Россией и Белорусией планируют запустить пригородные поезда
15:11 22.02.2026
Между Россией и Белорусией планируют запустить пригородные поезда
Между Россией и Белорусией планируют запустить пригородные поезда
Между Россией и Белорусией планируют запустить пригородные поезда

БЖД: электрички могут связать Псковскую и Витебскую области, Брянск и Гомель

Скоростной поезд "Ласточка" прибывает на центральный железнодорожный вокзал Минска
Скоростной поезд "Ласточка" прибывает на центральный железнодорожный вокзал Минска. Архивное фото
МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Пригородные пассажирские поезда могут в перспективе связать города Псковской области России и Витебской области Белоруссии, а также Брянской области России и Гомельской области Белоруссии, сообщил РИА Новости первый заместитель начальника государственного объединения "Белорусская железная дорога" Александр Хорошевич.
В настоящее время Белоруссия и Россия работают над запуском трансграничных пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями Белоруссии и Российской Федерации. Поезда по маршрутам СмоленскВитебск и Смоленск – Орша планируется запустить в апреле.
"Реализация проекта по организации трансграничного пригородного пассажирского движения по маршрутам Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша станет значимым этапом формирования единого транспортного пространства Союзного государства и создаст условия для дальнейшего развития железнодорожного сообщения на других приграничных направлениях", - сказал Хорошевич.
По его словам, в том числе это могут быть маршруты между Псковской областью и Витебской областью, а также между Брянской областью и Гомельской областью.
Белоруссия Смоленск Россия Белорусская железная дорога
 
 
