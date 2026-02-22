Назван самый желанный подарок для российских мужчин на 23 февраля

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Больше всего российские мужчины хотят получить деньги в подарок на 23 Февраля - однако на деле их ожидают носки, а каждый четвертый и вовсе останется без подарка, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.

"Деньги - самый желанный подарок для российских мужчин на День защитника Отечества (17% голосов опрошенных). Причем среди молодых респондентов до 35 лет этот вариант лидирует с большим отрывом (24%), тогда как среди мужчин среднего возраста (35-45 лет) таких 15%, а среди поколения старше 45 лет - 16%", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.

На втором месте по популярности - техника и инструменты для строительства и ремонта (7%), здесь запросы ожидаемо выше у мужчин после 35 лет: 8% среди 35-45-летних и 7% среди тех, кто старше, против всего 4% среди молодежи.

Путешествия занимают третью строчку с 6% голосов - этот вариант одинаково привлекателен для всех возрастов. По 5% респондентов мечтают о новом смартфоне (особенно молодые люди до 35 лет - 8%), по 4% - о парфюме, книге или товарах для спорта. Компьютерные игры в качестве подарка рассматривают 5% мужчин до 35 лет, тогда как после 45 лет этот вариант не набрал и 1%.

Однако реальность, как это часто бывает, расходится с мечтами. Каждый четвертый мужчина на 23 Февраля обычно остается без подарка. Среди реальных презентов на первом месте - одежда и аксессуары: носки, белье, футболки (21%), на втором - парфюмерия и средства по уходу (12%), то есть классический набор, который уже давно стал мемом.