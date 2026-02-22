Опрос показал, сколько россиян стабильно получают подарки к 23 Февраля

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Более 70% мужчин в России стабильно получают подарки к 23 Февраля, при этом в поздравлении коллег участвует только каждый пятый представитель сильного пола, следует из опроса Агентства маркетинговых исследования ORO (есть у РИА Новости).

"За год ситуация с дарением подарков коллегам со стороны мужчин почти не изменилась. По-прежнему регулярно участвуют в этом лишь 21%. При этом подарки стабильно получают более 70% мужчин. Тех, кто поздравляет, значительно меньше, чем тех, кто принимает поздравления. Более того, больше четверти мужчин вовсе никогда не участвовали в корпоративных поздравлениях", - говорится в сообщении.

В 2026 году в топ-3 самых желанных подарков для мужчин вошли гаджеты и электроника (их предпочли бы 60% опрошенных), одежда и аксессуары (34%), а также инструменты для ремонта и авто (34%). Молодые мужчины в возрасте 18-34 лет чаще других интересуются одеждой и аксессуарами (47% против 34% в среднем), спортивными товарами (30% против 23%) и сертификатами на услуги (27% против 16%).

Главными критериями для подарка, по мнению опрошенных мужчин, являются практичность и эмоциональная составляющая.