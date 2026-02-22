https://ria.ru/20260222/peskov-2076084733.html
Европейцы ничем не могут помочь в переговорах по Украине, заявил Песков
Европейцы ничем не могут помочь в переговорах по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2026
Европейцы ничем не могут помочь в переговорах по Украине, заявил Песков
Европейцы, учитывая их настроения, ничем не могут помочь переговорному процессу по Украине, поэтому Россия не видит смысла в их участии, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T14:26:00+03:00
2026-02-22T14:26:00+03:00
2026-02-22T14:26:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
владимир мединский
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20260222/rossiya-2076077899.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_9461d062adb21f908228b7d550c83a36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, владимир мединский, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Европейцы ничем не могут помочь в переговорах по Украине, заявил Песков
Песков: европейцы ничем не могут помочь переговорному процессу по Украине