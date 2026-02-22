Рейтинг@Mail.ru
Европейцы ничем не могут помочь в переговорах по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2026
14:26 22.02.2026
Европейцы ничем не могут помочь в переговорах по Украине, заявил Песков
Европейцы ничем не могут помочь в переговорах по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2026
Европейцы ничем не могут помочь в переговорах по Украине, заявил Песков
Европейцы, учитывая их настроения, ничем не могут помочь переговорному процессу по Украине, поэтому Россия не видит смысла в их участии, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T14:26:00+03:00
2026-02-22T14:26:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
владимир мединский
переговоры по украине в женеве — 2026
украина
россия
сша
Европейцы ничем не могут помочь в переговорах по Украине, заявил Песков

Песков: европейцы ничем не могут помочь переговорному процессу по Украине

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев - РИА Новости. Европейцы, учитывая их настроения, ничем не могут помочь переговорному процессу по Украине, поэтому Россия не видит смысла в их участии, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не видим смысла в участии европейцев, они ничем не могут помочь, учитывая их настроения. Вы только что упоминали главу европейской дипломатии с ее блистательными заявлениями. Чем они с такой позицией могут помочь? Вряд ли чем-то", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос о том, ждут ли европейцев на переговорах по Украине.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
