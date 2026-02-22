Рейтинг@Mail.ru
14:25 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/peskov-2076084430.html
Путин держится в рамках приличия и не позволяет оскорблений, заявил Песков
россия, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Путин держится в рамках приличия и не позволяет оскорблений, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда держится в рамках приличия, не позволяя оскорбительные высказывания о других лидерах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пескова попросили прокомментировать оскорбительные выражения, которые использует Владимир Зеленский в своих интервью.
"Давайте не будем обращать внимание на Зеленского. У нас есть наш президент, президент Путин. Он всегда держится в рамках приличия. Он никогда не позволяет себе никаких плохих слов в адрес других глав государств, какими бы они ни были достойными этих плохих слов. И давайте все-таки равняться на нашего президента", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Россия всегда будет делать все для обеспечения безопасности, заявил Песков
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
