Европейцы не участвовали в переговорах по Украине в Женеве, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2026
14:23 22.02.2026
Европейцы не участвовали в переговорах по Украине в Женеве, заявил Песков
Европейцы не участвовали в переговорах по Украине в Женеве, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2026
Европейцы не участвовали в переговорах по Украине в Женеве, заявил Песков
Европейцы не участвовали в трехсторонних переговорах по Украине в Женеве, но после встречались с украинской делегацией, сказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T14:23:00+03:00
2026-02-22T14:23:00+03:00
Европейцы не участвовали в переговорах по Украине в Женеве, заявил Песков

Песков: европейцы не участвовали в трехсторонних переговорах по Украине в Женеве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев - РИА Новости. Европейцы не участвовали в трехсторонних переговорах по Украине в Женеве, но после встречались с украинской делегацией, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там же потом украинцы с ними (европейцами - ред.) встречались, они их брифинговали. Но на переговорах их не было", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", говоря о присутствии представителей Европы в Женеве во время переговоров по Украине.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Предупреждение Пескова ужаснуло Британию
