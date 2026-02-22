Рейтинг@Mail.ru
Песков предупредил об ответе России на размещение в Эстонии ядерного оружия - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 22.02.2026 (обновлено: 23:38 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/peskov-2076072116.html
Песков предупредил об ответе России на размещение в Эстонии ядерного оружия
Песков предупредил об ответе России на размещение в Эстонии ядерного оружия - РИА Новости, 22.02.2026
Песков предупредил об ответе России на размещение в Эстонии ядерного оружия
Москва примет меры в случае размещения в Эстонии ядерного оружия, направленного на Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T11:58:00+03:00
2026-02-22T23:38:00+03:00
в мире
эстония
россия
дмитрий песков
павел зарубин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156311/38/1563113816_0:270:3070:1997_1920x0_80_0_0_f10f304a7462077cd6da5b8a097c6ae3.jpg
https://ria.ru/20260220/evropa-2075506654.html
https://ria.ru/20260126/pentagon-2070171923.html
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156311/38/1563113816_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_90f839e3fd2c259fd27a96a7a064c8f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, дмитрий песков, павел зарубин, нато
В мире, Эстония, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, НАТО
Песков предупредил об ответе России на размещение в Эстонии ядерного оружия

Песков: на Эстонию нацелят ядерное оружие, если она нацелит его на Россию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРакетный комплекс "Тополь"
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ракетный комплекс "Тополь". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Москва примет меры в случае размещения в Эстонии ядерного оружия, направленного на Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. И Эстония должна четко это понимать", — сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Европа готовится к ядерной войне против России и США
20 февраля, 08:00
Представитель Кремля отметил, что Москва всегда будет делать все необходимое для обеспечения безопасности, тем более в ядерном сдерживании. При этом он подчеркнул, что Россия не угрожает европейским странам.
В среду глава МИД Маргус Цахна заявил, что Эстония при необходимости со стороны НАТО готова разместить на своей территории ядерное оружие.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Он расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пентагон объяснил Европе главную вещь про русских
26 января, 08:00
 
В миреЭстонияРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала