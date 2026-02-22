https://ria.ru/20260222/peskov-2076071862.html
Россия всегда будет делать все для обеспечения безопасности, заявил Песков
Россия всегда будет делать все что должно для обеспечения безопасности, тем более в ядерном сдерживании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 22.02.2026
Россия всегда будет делать все для обеспечения безопасности, заявил Песков
