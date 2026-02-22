https://ria.ru/20260222/peskov-2076071650.html
Россия не угрожает европейским странам, заявил Песков
Россия не угрожает европейским странам, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2026
Россия не угрожает европейским странам, заявил Песков
Россия не угрожает европейским странам, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту "России1" Павлу Зарубину. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T11:53:00+03:00
2026-02-22T11:53:00+03:00
2026-02-22T12:10:00+03:00
эстония
в мире
россия
дмитрий песков
павел зарубин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260220/peskov-2075740761.html
эстония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин, нато
Эстония, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, НАТО
Россия не угрожает европейским странам, заявил Песков
Песков: Россия не угрожает европейским странам