Россия не угрожает европейским странам, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2026
11:53 22.02.2026 (обновлено: 12:10 22.02.2026)
Россия не угрожает европейским странам, заявил Песков
Россия не угрожает европейским странам, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту "России1" Павлу Зарубину. РИА Новости, 22.02.2026
эстония, в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин, нато
Эстония, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия не угрожает европейским странам, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту "России1" Павлу Зарубину.
Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахна заявил, что Эстония при необходимости со стороны НАТО готова разместить на своей территории ядерное оружие.
"Эстония совсем рядом с нами. Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам", - сказал Песков, комментируя заявления о возможности размещения ядерного оружия в этой прибалтийской республике.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров по Украине
20 февраля, 12:58
20 февраля, 12:58
 
ЭстонияВ миреРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинНАТО
 
 
