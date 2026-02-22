Россияне стали реже перекусывать

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Число приемов пищи у среднестатистического россиянина за пять лет сократилось с 4 до 3,6 в день на фоне заботы о своем здоровье и желания похудеть, говорится в исследовании независимой исследовательской компании ICMR ("ГФК-Русь") для РИА Новости.

В опросе компании в 2025 году приняли участие около 14 тысяч респондентов, заполнявших дневники питания в будни и в выходные. Проанализировано 47 тысяч ситуаций приема пищи. Предыдущее аналогичное исследование проводилось в 2019 году.

"За пять лет общее количество приемов пищи в день сократилось с 4 до 3,6. Изменение затронуло в первую очередь перекусы: доля тех, кто ест 5 раз в день и более, снизилась с 42% до 29%", - выяснили аналитики.

При этом почти 40% россиян придерживаются определенных ограничений в питании. Основная причина - забота о здоровье.