Россияне стали реже перекусывать - РИА Новости, 22.02.2026
07:33 22.02.2026
Россияне стали реже перекусывать
Россияне стали реже перекусывать
Число приемов пищи у среднестатистического россиянина за пять лет сократилось с 4 до 3,6 в день на фоне заботы о своем здоровье и желания похудеть, говорится в... РИА Новости, 22.02.2026
общество
общество
Россияне стали реже перекусывать

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Число приемов пищи у среднестатистического россиянина за пять лет сократилось с 4 до 3,6 в день на фоне заботы о своем здоровье и желания похудеть, говорится в исследовании независимой исследовательской компании ICMR ("ГФК-Русь") для РИА Новости.
В опросе компании в 2025 году приняли участие около 14 тысяч респондентов, заполнявших дневники питания в будни и в выходные. Проанализировано 47 тысяч ситуаций приема пищи. Предыдущее аналогичное исследование проводилось в 2019 году.
"За пять лет общее количество приемов пищи в день сократилось с 4 до 3,6. Изменение затронуло в первую очередь перекусы: доля тех, кто ест 5 раз в день и более, снизилась с 42% до 29%", - выяснили аналитики.
При этом почти 40% россиян придерживаются определенных ограничений в питании. Основная причина - забота о здоровье.
"Чаще всего сокращают употребление алкоголя (69%), газированных напитков (67%) и сладостей (55%). Важной мотивацией также стала необходимость снизить вес – доля желающих похудеть выросла до 37% (рост на 4 процентных пункта к 2022 году) - среди женщин этот показатель достигает 39%", - добавляют авторы исследования.
Девочка режет яблоко - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Нутрициолог рассказала об идеальном перекусе для детей
26 июля 2025, 03:07
 
Общество
 
 
