Аракчи сообщил, что переговоры Ирана и США могут пройти в четверг - РИА Новости, 22.02.2026
19:03 22.02.2026 (обновлено: 19:27 22.02.2026)
Аракчи сообщил, что переговоры Ирана и США могут пройти в четверг
Аракчи сообщил, что переговоры Ирана и США могут пройти в четверг
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в Женеве 26 февраля может состояться новый раунд переговоров с представителями США. РИА Новости, 22.02.2026
в мире
иран
сша
женева (город)
аббас аракчи
иран
сша
женева (город)
в мире, иран, сша, женева (город), аббас аракчи
В мире, Иран, США, Женева (город), Аббас Аракчи
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в Женеве 26 февраля может состояться новый раунд переговоров с представителями США.
Портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в воскресенье написал, что переговорщики США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля в Женеве, если в течение 48 часов получат от иранских властей подробное предложение по ядерной сделке.
"Мы пытаемся сделать что-то, что удовлетворить обе стороны. Я думаю, когда мы встретимся в Женеве в этот четверг снова, мы сможем работать над этими элементами, подготовить хороший текст и быстро прийти к сделке", - сказал Аракчи телерадиосети CBS.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Аракчи рассказал, что должно включать новое соглашение США и Ирана
В миреИранСШАЖенева (город)Аббас Аракчи
 
 
