Рейтинг@Mail.ru
Утвержден перечень обследований для оценки репродуктивного здоровья россиян - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/perechen-2076037077.html
Утвержден перечень обследований для оценки репродуктивного здоровья россиян
Утвержден перечень обследований для оценки репродуктивного здоровья россиян - РИА Новости, 22.02.2026
Утвержден перечень обследований для оценки репродуктивного здоровья россиян
Перечень обследований и медицинских вмешательств для оценки репродуктивного здоровья граждан был утвержден в России, диспансеризация будет состоять из двух... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T03:18:00+03:00
2026-02-22T03:18:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg
https://ria.ru/20260210/stomatologiya-2073332155.html
https://ria.ru/20260206/test-2072589522.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_01fe41fa70dd2294420d7ece7f71ce0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Утвержден перечень обследований для оценки репродуктивного здоровья россиян

РИА Новости: утвержден перечень обследований для оценки репродуктивного здоровья

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Перечень обследований и медицинских вмешательств для оценки репродуктивного здоровья граждан был утвержден в России, диспансеризация будет состоять из двух этапов, следует из правительственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, первый этап репродуктивной диспансеризации у женщин включает осмотр акушером-гинекологом, пальпацию молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование и микроскопическое исследование влагалищных мазков. У мужчин запланирован осмотр врачом-урологом, а при его отсутствии - врачом-хирургом, прошедшим подготовку.
Стоматологический кабинет - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Госдуме предложили ввести бесплатную чистку зубов по ОМС для детей
10 февраля, 00:42
Кроме этого, у женщин в возрасте 21-49 лет раз в пять лет проводится анализ на определение ДНК-вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска, он позволяет узнать тип ВПЧ, оценить вирусную нагрузку и риск развития рака шейки матки. Также в этом возрасте при положительном результате анализа на ВПЧ запланировано жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки.
Также у женщин в возрасте 18-29 лет, согласно документу, диспансеризация включает проведение лабораторных исследований мазков для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза.
Второй этап репродуктивной диспансеризации проводится по результатам первого для дополнительного обследования, уточнения диагноза заболевания и при наличии показаний. У женщин он включает проведение лабораторных исследований мазков, чтобы выявить возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза в возрасте 30-49 лет. Также им проводят УЗИ органов малого таза и молочных желез. Позже доступен повторный осмотр акушером-гинекологом.
У мужчин второй этап диспансеризации включает спермограмму, микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза. Помимо того, в перечне есть УЗИ предстательной железы и органов мошонки, повторный осмотр врачом-урологом.
Диспансеризация взрослых для оценки репродуктивного здоровья проводится, чтобы выявить у них признаки заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и ее последующее течение, родов и послеродового периода, а также чтобы обнаружить факторы риска их развития.
Кабинет акушера-гинеколога - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Новое генетическое тестирование для будущих родителей стало доступно по ОМС
6 февраля, 02:57
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала