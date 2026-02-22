Утвержден перечень обследований для оценки репродуктивного здоровья россиян

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Перечень обследований и медицинских вмешательств для оценки репродуктивного здоровья граждан был утвержден в России, диспансеризация будет состоять из двух этапов, следует из правительственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, первый этап репродуктивной диспансеризации у женщин включает осмотр акушером-гинекологом, пальпацию молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование и микроскопическое исследование влагалищных мазков. У мужчин запланирован осмотр врачом-урологом, а при его отсутствии - врачом-хирургом, прошедшим подготовку.

Кроме этого, у женщин в возрасте 21-49 лет раз в пять лет проводится анализ на определение ДНК-вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска, он позволяет узнать тип ВПЧ, оценить вирусную нагрузку и риск развития рака шейки матки. Также в этом возрасте при положительном результате анализа на ВПЧ запланировано жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки.

Также у женщин в возрасте 18-29 лет, согласно документу, диспансеризация включает проведение лабораторных исследований мазков для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза.

Второй этап репродуктивной диспансеризации проводится по результатам первого для дополнительного обследования, уточнения диагноза заболевания и при наличии показаний. У женщин он включает проведение лабораторных исследований мазков, чтобы выявить возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза в возрасте 30-49 лет. Также им проводят УЗИ органов малого таза и молочных желез. Позже доступен повторный осмотр акушером-гинекологом.

У мужчин второй этап диспансеризации включает спермограмму, микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза. Помимо того, в перечне есть УЗИ предстательной железы и органов мошонки, повторный осмотр врачом-урологом.