В Совфеде назвали условия для назначения страховой пенсии по старости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Право на пенсию по старости в 2026 году есть у женщин в возрасте 59 лет и мужчин в возрасте 64 лет, имеющих минимум 15 лет официального стажа и не менее 30 пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.