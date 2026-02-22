Рейтинг@Mail.ru
03:29 22.02.2026 (обновлено: 05:45 22.02.2026)
В Совфеде назвали условия для назначения страховой пенсии по старости
общество, псковская область, россия
Общество, Псковская область, Россия
В Совфеде назвали условия для назначения страховой пенсии по старости

РИА Новости: право на пенсию по старости есть у набравших минимальный стаж

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Право на пенсию по старости в 2026 году есть у женщин в возрасте 59 лет и мужчин в возрасте 64 лет, имеющих минимум 15 лет официального стажа и не менее 30 пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"В 2026 году право на пенсию имеют женщины при достижении 59 лет, мужчины — 64 лет. Требуется стажа не менее 15 лет — это должна быть официальная работа, за которую работодатель уплачивал взносы в Социальный фонд России. Также необходимо наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов", — сказала Мельникова.
Сенатор отметила, что, если стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов недостаточно, право на социальную пенсию возникает на пять лет позже страховой пенсии.
"Размер пенсии зависит от страхового стажа и размера уплаченных страховых взносов", — добавила политик.
Сотрудник ПФР - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию в марте
ОбществоПсковская областьРоссия
 
 
