В Совфеде назвали условия для назначения страховой пенсии по старости
В Совфеде назвали условия для назначения страховой пенсии по старости - РИА Новости, 22.02.2026
В Совфеде назвали условия для назначения страховой пенсии по старости
Право на пенсию по старости в 2026 году есть у женщин в возрасте 59 лет и мужчин в возрасте 64 лет, имеющих минимум 15 лет официального стажа и не менее 30... РИА Новости, 22.02.2026
В Совфеде назвали условия для назначения страховой пенсии по старости
РИА Новости: право на пенсию по старости есть у набравших минимальный стаж
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Право на пенсию по старости в 2026 году есть у женщин в возрасте 59 лет и мужчин в возрасте 64 лет, имеющих минимум 15 лет официального стажа и не менее 30 пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"В 2026 году право на пенсию имеют женщины при достижении 59 лет, мужчины — 64 лет. Требуется стажа не менее 15 лет — это должна быть официальная работа, за которую работодатель уплачивал взносы в Социальный фонд России
. Также необходимо наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов", — сказала Мельникова.
Сенатор отметила, что, если стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов недостаточно, право на социальную пенсию возникает на пять лет позже страховой пенсии.
"Размер пенсии зависит от страхового стажа и размера уплаченных страховых взносов", — добавила политик.