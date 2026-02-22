Рейтинг@Mail.ru
В Париже 15 человек задержали после драки на сельскохозяйственной выставке - РИА Новости, 22.02.2026
22:45 22.02.2026
В Париже 15 человек задержали после драки на сельскохозяйственной выставке
В Париже 15 человек задержали после драки на сельскохозяйственной выставке

BFMTV: в Париже 15 человек задержали за драку на сельскохозяйственной выставке

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Французские силовики задержали 15 человек после драки между участниками и гостями Международной сельскохозяйственной выставки в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.
"Пятнадцать человек были задержаны на сельскохозяйственной выставке в Париже в воскресенье, 22 февраля, после драки между участниками и посетителями", - указывает телеканал.
По данным BFMTV, ранения получили один полицейский и один жандарм. Других подробностей телеканал пока не приводит.
В субботу эту выставку открыл президент Франции Эммануэль Макрон. Она продлится до 1 марта.
Французские полицейские - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Париже неизвестные нанесли свастику и призывы к убийству на памятник
16 февраля, 19:21
 
