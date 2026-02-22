https://ria.ru/20260222/parizh-2076139287.html
В Париже 15 человек задержали после драки на сельскохозяйственной выставке
В Париже 15 человек задержали после драки на сельскохозяйственной выставке - РИА Новости, 22.02.2026
В Париже 15 человек задержали после драки на сельскохозяйственной выставке
Французские силовики задержали 15 человек после драки между участниками и гостями Международной сельскохозяйственной выставки в Париже, сообщает телеканал BFMTV РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T22:45:00+03:00
2026-02-22T22:45:00+03:00
2026-02-22T22:45:00+03:00
в мире
париж
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
https://ria.ru/20260216/frantsiya-2074791163.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
В Париже 15 человек задержали после драки на сельскохозяйственной выставке
BFMTV: в Париже 15 человек задержали за драку на сельскохозяйственной выставке