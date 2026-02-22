Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали, когда в Москве ждать оттепель - РИА Новости, 22.02.2026
09:11 22.02.2026 (обновлено: 09:20 22.02.2026)
Синоптики рассказали, когда в Москве ждать оттепель
Оттепель ожидает Москву в начале следующей недели, дневные температуры уже в понедельник приблизятся к -1 градусу, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог...
Синоптики рассказали, когда в Москве ждать оттепель

Термометр на окне квартиры в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Термометр на окне квартиры в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Оттепель ожидает Москву в начале следующей недели, дневные температуры уже в понедельник приблизятся к -1 градусу, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"В начале следующей недели ожидаем превышение температуры над нормой примерно на 2 градуса. То есть немножечко будем опережать температурный график. В понедельник, 23 февраля у нас минус 3 - минус 5 ночью, а днем минус 1 - минус 3. И вторник, и среда у нас ночью минус 2 - минус 7, а днем от минус 4 до плюс 1 градуса. О погоде в понедельник тоже можно сказать, что это оттепель после продолжительного народного периода, минус 1 градус уже тоже можно назвать оттепелью", - сказала Макарова.
Дети на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Синоптик рассказал, как долго в Москве продержится снег
