Киеву выгодно продолжение конфликта, заявил Орбан - РИА Новости, 22.02.2026
20:03 22.02.2026
Киеву выгодно продолжение конфликта, заявил Орбан
Украина хочет продолжения конфликта, чтобы не прекращалось ее финансирования со стороны Запада, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 22.02.2026
в мире
украина
киев
венгрия
виктор орбан
евросоюз
украина
киев
венгрия
в мире, украина, киев, венгрия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан: Украина не допустит окончание конфликта из-за финансирования

БУДАПЕШТ 22 фев - РИА Новости. Украина хочет продолжения конфликта, чтобы не прекращалось ее финансирования со стороны Запада, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если война закончится, финансирование прекратится. План Украины: не допустить прекращения войны", - написал Орбан в соцсети Х.
Ранее Венгрия заблокировала предоставление Киеву кредита со стороны ЕС на 90 миллиардов евро, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
