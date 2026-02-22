https://ria.ru/20260222/orban-2076125801.html
Киеву выгодно продолжение конфликта, заявил Орбан
Киеву выгодно продолжение конфликта, заявил Орбан
Украина хочет продолжения конфликта, чтобы не прекращалось ее финансирования со стороны Запада, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 22.02.2026
Киеву выгодно продолжение конфликта, заявил Орбан
Орбан: Украина не допустит окончание конфликта из-за финансирования