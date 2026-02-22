Угрозы безопасности энергопоставок в Венгрии сейчас нет, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Угрозы безопасности энергопоставок благодаря мерам, предпринятым Венгрией, в государстве сейчас нет, обеспечили нормальное функционирование страны, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Сийярто в воскресенье сообщил, что власти Венгрии высвободили часть запасов нефти и уже начали закупать ее морским путем, "груз - уже в дороге".