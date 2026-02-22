Орбан назвал украинскую политику врагом Венгрии

Рейтинг@Mail.ru
15:31 22.02.2026 (обновлено: 23:32 22.02.2026)
в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, facebook, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Facebook, Мирный план США по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Враг Венгрии - "плохая украинская политика", а не украинцы, поэтому Будапешт будет блокировать любые санкционные меры в пользу Украины, пока та не возобновит транзит российской нефти по "Дружбе", заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в воскресенье объявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет прокачку нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию. Он уточнил, что государство пока не будет останавливать поставки электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Причиняет им боль": Туск и Орбан публично разругались из-за Украины
Вчера, 02:50
"Мы решили действовать осторожно в отношении поставок энергоносителей, от которых Украина зависит, поскольку по другую сторону границы тоже живут венгры, и наш враг - не украинский народ, а плохая украинская политика", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* .
"До возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" мы не будем поддерживать никакую санкционную политику... Если поставки нефти возобновятся, то нормальные отношения восстановятся", - добавил глава правительства.
Сийярто 10 февраля отметил, что Украина сейчас - враг Венгрии, потому что пытается лишить Будапешт российских энергоносителей, а это угрожает суверенитету и энергетической безопасности страны.
Венгрия в среду остановила поставки дизеля Украине и в пятницу заблокировала предоставление киевскому режиму от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Орбан раскрыл новый план Украины
Вчера, 08:37
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанFacebookМирный план США по Украине
 
 
