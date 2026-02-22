Орбан назвал украинскую политику врагом Венгрии

БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Враг Венгрии - "плохая украинская политика", а не украинцы, поэтому Будапешт будет блокировать любые санкционные меры в пользу Украины, пока та не возобновит транзит российской нефти по "Дружбе", заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в воскресенье объявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет прокачку нефти из России по "Дружбе" в Венгрию Словакию . Он уточнил, что государство пока не будет останавливать поставки электричества Украине , чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.

"Мы решили действовать осторожно в отношении поставок энергоносителей, от которых Украина зависит, поскольку по другую сторону границы тоже живут венгры, и наш враг - не украинский народ, а плохая украинская политика", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook * .

"До возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" мы не будем поддерживать никакую санкционную политику... Если поставки нефти возобновятся, то нормальные отношения восстановятся", - добавил глава правительства.

Сийярто 10 февраля отметил, что Украина сейчас - враг Венгрии, потому что пытается лишить Будапешт российских энергоносителей, а это угрожает суверенитету и энергетической безопасности страны.