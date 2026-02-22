Орбан раскрыл новый план Украины

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал цель, которую преследует киевский режим. Об этом он написал в соцсети X.
"Если война закончится, прекратится и финансирование. План Украины: сделать так, чтобы война не прекращалась", — говорится в публикации.
Орбан добавил, что к счастью, здравый смысл все еще преобладает в Венгрии, Чехии и Словакии. Он отметил, что эти страны не будут рисковать будущим своих семей, направляя миллиарды евро на финансирование чужой войны.
Премьер считает, что настало время для мира.
В субботу словацкий премьер Роберт Фицо предупредил, что если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит прокачку нефти через "Дружбу", то Братислава перекроет подачу электричества. Позже Орбан заявил, что его страна вслед за Словакией рассматривает возможность поставок электроэнергии на Украину. Будапешт уже предпринял два других шага: прекратил поставлять дизель и заблокировал выделение Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро. При этом Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины, напомнил Орбан.
