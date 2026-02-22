https://ria.ru/20260222/opasnost-2076039192.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 22.02.2026
На территории Липецкой области отменили воздушную опасность